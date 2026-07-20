Fuori in Scena 2026: al Teatro dei 3 Mestieri di Messina arriva Cosedimichele con “L’erede di Totò”

Prosegue la rassegna estiva “Fuori in Scena 2026” del Teatro dei 3 Mestieri con un nuovo appuntamento dedicato alla comicità. Venerdì 24 luglio, alle ore 21, nello spazio all’aperto del teatro, andrà in scena “L’erede di Totò“, spettacolo di stand-up comedy con Michele Ruggiero, in arte Cosedimichele. A soli 28 anni, Michele Ruggiero porta sul palco un monologo ironico e senza filtri in cui trasforma le difficoltà quotidiane in materiale comico. Una carriera che fatica a decollare, una convivenza forzata con la madre, relazioni sentimentali disastrose, imbarazzi, insicurezze e tabù diventano il punto di partenza di uno spettacolo capace di alternare leggerezza e riflessione, raccontando con sincerità le fragilità di una generazione.

Tra aneddoti di vita vissuta e situazioni paradossali, “L’erede di Totò” affronta con uno stile diretto e dissacrante temi che spaziano dai retroscena del palcoscenico fino alla sfera più intima, offrendo al pubblico uno spettacolo dedicato a chi, pur non avendo ancora trovato la propria strada, ha scelto di riderci sopra.

Ad aprire la serata sarà il breve monologo “Un treno per Hollywood”, scritto e interpretato da Chiara Grillo.

L’appuntamento si terrà nello Spazio all’aperto del Teatro dei 3 Mestieri, sulla S.S. 114, km 5,600 a Tremestieri (Messina), con ingresso accanto al distributore Esso. Prezzo 13 euro Per informazioni e prenotazioni: 090 622505 – 349 8947473 (anche WhatsApp)