Fuori in Scena 2026: al Teatro dei 3 Mestieri di Messina arriva Cosedimichele con “L’erede di Totò”

Venerdì 24 luglio, alle ore 21, nuovo appuntamento della rassegna estiva con lo stand-up comedian Michele Ruggiero. Ad aprire la serata il monologo "Un treno per Hollywood" di Chiara Grillo

Cosedimichele L'erede di Totò

Prosegue la rassegna estiva “Fuori in Scena 2026” del Teatro dei 3 Mestieri con un nuovo appuntamento dedicato alla comicità. Venerdì 24 luglio, alle ore 21, nello spazio all’aperto del teatro, andrà in scena “L’erede di Totò“, spettacolo di stand-up comedy con Michele Ruggiero, in arte Cosedimichele. A soli 28 anni, Michele Ruggiero porta sul palco un monologo ironico e senza filtri in cui trasforma le difficoltà quotidiane in materiale comico. Una carriera che fatica a decollare, una convivenza forzata con la madre, relazioni sentimentali disastrose, imbarazzi, insicurezze e tabù diventano il punto di partenza di uno spettacolo capace di alternare leggerezza e riflessione, raccontando con sincerità le fragilità di una generazione.

Tra aneddoti di vita vissuta e situazioni paradossali, “L’erede di Totò” affronta con uno stile diretto e dissacrante temi che spaziano dai retroscena del palcoscenico fino alla sfera più intima, offrendo al pubblico uno spettacolo dedicato a chi, pur non avendo ancora trovato la propria strada, ha scelto di riderci sopra.

Ad aprire la serata sarà il breve monologo “Un treno per Hollywood”, scritto e interpretato da Chiara Grillo.

L’appuntamento si terrà nello Spazio all’aperto del Teatro dei 3 Mestieri, sulla S.S. 114, km 5,600 a Tremestieri (Messina), con ingresso accanto al distributore Esso. Prezzo 13 euro Per informazioni e prenotazioni: 090 622505 – 349 8947473 (anche WhatsApp)

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