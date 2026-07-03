Funerali di Khamenei, l’Iran prepara cerimonie di massa: esposte le bare nella Grande Moschea di Teheran

Le autorità iraniane hanno avviato l’esposizione delle bare dell’ayatollah Ali Khamenei e di alcuni membri della sua famiglia nella Grande Moschea dell’Imam Khomeini, a Teheran, in vista dei funerali di Khamenei e delle cerimonie pubbliche previste nei prossimi giorni in diverse città del Paese. Secondo le immagini diffuse dai media statali iraniani, all’interno della moschea sono state collocate cinque bare avvolte nella bandiera iraniana. Tra queste figurano quelle della Guida Suprema Ali Khamenei, del genero Mesbah-ol-Hoda Bagheri, della figlia maggiore Seyyedeh Boshra Hosseini Khamenei, della nuora Zahra Haddad Adel e della nipotina di 14 mesi Zahra Mohammadi Golpaygani.

Il regime punta a una grande mobilitazione pubblica

I funerali di Ali Khamenei si inseriscono in una fase di forte tensione, dopo la sua uccisione nel contesto della guerra tra Stati Uniti e Israele. Il regime iraniano intende trasformare le cerimonie funebri in una prova di compattezza interna, promuovendo un’ampia partecipazione popolare.

Le autorità hanno presentato gli eventi come una dimostrazione di unità nazionale e di fermezza di fronte ai nemici esterni. Il presidente Masoud Pezeshkian ha invitato i cittadini a prendere parte alle commemorazioni “in gran numero”, nel tentativo di rafforzare l’immagine di un Paese unito attorno alla leadership religiosa e politica.

Processioni funebri previste a Teheran, Qom e Mashhad

Le cerimonie per i funerali di Khamenei dovrebbero svolgersi nell’arco di più giorni e coinvolgere alcune delle principali città iraniane, tra cui Teheran, Qom e Mashhad, oltre ad altri centri del Paese.

Le processioni funebri sono state organizzate come eventi di massa, con una forte presenza istituzionale e religiosa. L’obiettivo delle autorità è quello di trasformare il lutto pubblico in un momento di mobilitazione collettiva, mentre il Paese resta in allerta per possibili nuove escalation militari.

Attesa per Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema

Una delle principali incognite riguarda la possibile prima apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto ayatollah e nuova Guida Suprema dell’Iran. Dall’inizio della guerra non è stato visto in pubblico, dopo essere rimasto ferito nell’attacco che ha causato la morte del padre.

Finora Mojtaba Khamenei ha diffuso soltanto dichiarazioni scritte. La sua assenza ha alimentato speculazioni sia sulle sue condizioni di salute sia sul processo di successione ai vertici della Repubblica islamica.

La sua eventuale presenza ai funerali della Guida Suprema Ali Khamenei assumerebbe quindi un forte valore politico e simbolico, in un momento delicato per la stabilità interna del regime e per i rapporti dell’Iran con gli Stati Uniti e Israele.