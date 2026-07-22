Fratelli d’Italia, Domenico Genovese nominato commissario comunale a San Lorenzo del Vallo (Cosenza)

Domenico Genovese è stato nominato commissario comunale di Fratelli d’Italia a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza. La scelta di Genovese rappresenta, secondo il partito, un segnale concreto della presenza radicata di Fratelli d’Italia nel territorio e della volontà di rafforzare ulteriormente il confronto con la comunità locale. La nomina si inserisce nell’obiettivo di valorizzare competenze, partecipazione e impegno, consolidando il rapporto con i cittadini di San Lorenzo del Vallo. L’incarico affidato a Domenico Genovese testimonia inoltre l’attenzione del partito verso il comune cosentino e la volontà di costruire un progetto politico forte e chiaro, mantenendo i cittadini al centro dell’azione politica.