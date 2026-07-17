Fratelli d’Italia, al via il congresso provinciale di Cosenza

Si terrà sabato 18 luglio, alle ore 11, presso l’Hotel San Francesco di Rende, il Congresso provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza, un appuntamento politico di rilievo che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, dirigenti del partito ed esponenti del centrodestra calabrese e nazionale. A presiedere i lavori congressuali sarà Andrea Delmastro Delle Vedove. In apertura sono previsti i saluti istituzionali di Loredana Pastore, Sergio Strazzulli, Marika Petrone e Mario Russo, oltre agli interventi di rappresentanti di altre forze politiche invitati all’iniziativa. Numerosi gli esponenti del partito che prenderanno la parola nel corso della giornata. Tra gli interventi annunciati figurano quelli di Rosa Pignataro, Ciccio Barone, Pasquale Oronzio, Alessandro Mamone, Ersilia Cedro, Pasquale La Gamba, Michele De Simone, Luciana De Francesco, Daniela Iiriti, Angelo Brutto, Giovanni Calabrese, Antonio Montuoro, Denis Nesci, Alfredo Antoniozzi, Ernesto Rapani, Fausto Orsomarso e Wanda Ferro.

Il congresso provinciale rappresenterà un momento di confronto politico e organizzativo per Fratelli d’Italia

Il congresso provinciale rappresenterà un momento di confronto politico e organizzativo per Fratelli d’Italia nel territorio cosentino, con l’obiettivo di fare il punto sull’attività del partito, rafforzare il radicamento sul territorio e delineare le prospettive future in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi. L’evento si svolgerà presso l’Hotel San Francesco, in via Giuseppe Ungaretti 2, a Rende, e si inserisce nel percorso di consolidamento della classe dirigente del partito in Calabria, confermando il ruolo sempre più centrale che Fratelli d’Italia riveste nel panorama politico regionale e nazionale.