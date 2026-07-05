Francavilla (Vibo Valentia), oltre 100 fedeli all’emozionante pellegrinaggio al Santuario di Vallelonga | VIDEO

Sabato 4 luglio, la comunità di Francavilla Angitola (Vibo Valentia) ha vissuto una giornata speciale, interamente dedicata alla fede, alla preghiera e alla gioia. Oltre 100 fedeli francavillesi, giunti a bordo di due pullman, si sono ritrovati per l’emozionante pellegrinaggio nel suggestivo scenario del Santuario di Vallelonga. Ad accogliere il gruppo con grande calore e affetto è stato il Rettore del Santuario, Don Carmelo Silvaggio. I pellegrini si sono stretti in un unico grande abbraccio di preghiera, intorno all’effigie della Madonna.

Di seguito il servizio completo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.