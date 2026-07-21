Francavilla Angitola, grande partecipazione e devozione per la festa “Gente di Mare” | VIDEO

Anche quest’anno la comunità di Francavilla Angitola si è riunita per la celebrazione annuale “Gente di Mare” per onorare San Francesco di Paola. L’evento è stato istituito da Gianfranco Schiavone come atto di devozione in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto oltre trent’anni fa. La manifestazione prevede una suggestiva processione via mare da Pizzo, culminando in una cerimonia solenne che unisce fede, memoria dei defunti e tradizioni locali.

Tra i momenti più significativi figurano la consegna del premio Caritas Paterna realizzato da Michele Affidato e la partecipazione di pellegrini provenienti da Fuscaldo, che trasportano la lampada votiva del Santo. Questa iniziativa non solo rafforza l’identità religiosa della comunità, ma promuove anche un profondo gemellaggio culturale tra i territori calabresi coinvolti. Di seguito il reportage di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.