Francavilla Angitola, grande partecipazione e devozione per la festa “Gente di Mare” | VIDEO

Come ogni anno, la comunità di Francavilla Angitola onora San Francesco di Paola con la celebrazione "Gente di Mare"

Festa Gente di Mare

Anche quest’anno la comunità di Francavilla Angitola si è riunita per la celebrazione annuale “Gente di Mare” per onorare San Francesco di Paola. L’evento è stato istituito da Gianfranco Schiavone come atto di devozione in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto oltre trent’anni fa. La manifestazione prevede una suggestiva processione via mare da Pizzo, culminando in una cerimonia solenne che unisce fede, memoria dei defunti e tradizioni locali.

Tra i momenti più significativi figurano la consegna del premio Caritas Paterna realizzato da Michele Affidato e la partecipazione di pellegrini provenienti da Fuscaldo, che trasportano la lampada votiva del Santo. Questa iniziativa non solo rafforza l’identità religiosa della comunità, ma promuove anche un profondo gemellaggio culturale tra i territori calabresi coinvolti. Di seguito il reportage di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.

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