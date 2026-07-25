Forza Italia Giovani, Mario Porco riconfermato nel Dipartimento Nazionale Agricoltura e Sovranità Alimentare

Una riconferma che assume un significato politico e istituzionale di particolare rilievo, perché premia il lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo e consolida la presenza della Calabria nei tavoli nazionali dedicati all’agricoltura e alla sovranità alimentare. Mario Porco è stato riconfermato quale unico rappresentante della Regione Calabria nel Dipartimento Nazionale Agricoltura e Sovranità Alimentare di Forza Italia Giovani, entrando a far parte della nuova squadra nazionale, completamente rinnovata e composta dai rappresentanti di tutte le regioni italiane.

La conferma assume un peso ancora maggiore considerando che Mario Porco figura tra i pochi componenti del precedente Dipartimento ad aver ottenuto nuovamente la fiducia della dirigenza nazionale. Un risultato che riconosce il percorso portato avanti con continuità, il costante confronto con il territorio e l’attività svolta nel raccogliere le istanze del comparto agricolo, contribuendo a portarle all’attenzione degli organismi nazionali competenti.

La presenza della Calabria nel Dipartimento nazionale rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare il dialogo tra il territorio e le istituzioni, favorendo un confronto diretto sulle principali esigenze del settore agricolo e agroalimentare. In una fase in cui l’agricoltura italiana è chiamata ad affrontare sfide decisive – dall’innovazione alla competitività delle imprese, dal ricambio generazionale alla tutela delle produzioni di qualità – poter contare su una rappresentanza stabile a livello nazionale costituisce un valore aggiunto per l’intero sistema agricolo regionale.

“Ricevo questa riconferma con grande orgoglio e con un profondo senso di responsabilità – dichiara Mario Porco –. Considero questo incarico un onore, ma soprattutto un impegno nei confronti della Calabria e di tutti gli operatori del settore agricolo. La fiducia che mi viene nuovamente accordata rappresenta il riconoscimento di un lavoro costruito con ascolto, presenza costante e spirito di servizio, e mi sprona a proseguire con ancora maggiore determinazione“.

Secondo Porco, agricoltura e sovranità alimentare rappresentano oggi due pilastri fondamentali per il futuro dell’Italia.

“L’agricoltura è molto più di un comparto produttivo: è identità, cultura, storia, tradizione, tutela del paesaggio e sviluppo economico. È il cuore delle nostre comunità e il fondamento delle eccellenze che rendono il Made in Italy apprezzato nel mondo. Il riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio dell’UNESCO rafforza ulteriormente il valore del patrimonio agricolo e agroalimentare nazionale, ricordandoci che dietro ogni eccellenza ci sono il lavoro, la competenza e il sacrificio di migliaia di imprenditori agricoli. Difendere l’agricoltura significa tutelare il futuro dell’Italia, delle sue imprese e delle nuove generazioni“.

Nel nuovo incarico, Mario Porco continuerà a svolgere un ruolo di raccordo tra il territorio e il livello istituzionale, promuovendo un confronto costante con il responsabile nazionale del settore Agricoltura di Forza Italia, Raffaele Nevi, e con l’assessore regionale all’Agricoltura della Calabria, Gianluca Gallo, con l’obiettivo di favorire una collaborazione sempre più efficace tra i diversi livelli istituzionali e trasformare le esigenze degli agricoltori in proposte concrete da portare all’attenzione del Governo e del Ministero competente.

“Il mio compito sarà quello di continuare ad ascoltare il territorio e dare voce alle esigenze degli agricoltori, delle imprese e soprattutto dei giovani che credono nell’agricoltura come opportunità di crescita e di sviluppo. Solo attraverso un dialogo costante tra territorio, Regione e Governo è possibile costruire politiche realmente efficaci. Continuerò a lavorare affinché la Calabria sia protagonista di questo percorso e possa contribuire, con le proprie eccellenze e le proprie competenze, alla crescita dell’agricoltura italiana“.

Mario Porco ha infine rivolto un sentito ringraziamento al coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Federico Milia, alla dirigenza nazionale e a tutti i componenti del precedente Dipartimento con i quali ha condiviso il percorso svolto negli ultimi anni.

“Ringrazio il coordinatore regionale, la dirigenza nazionale e tutti i colleghi con i quali ho condiviso questa esperienza per la fiducia e il sostegno ricevuti. Ringrazio inoltre Alessandro Vicari, coordinatore nazionale del Dipartimento Agricoltura e Sovranità Alimentare, per la disponibilità, il confronto e la collaborazione instaurati sin dall’inizio del nostro percorso comune. Questa conferma rappresenta per me un nuovo punto di partenza. Continuerò a svolgere questo incarico con umiltà, senso delle istituzioni e determinazione, mettendo al centro il lavoro, l’ascolto e il dialogo. Rappresentare la Calabria in un organismo nazionale significa assumersi la responsabilità di portarne la voce dove si costruiscono le politiche del futuro. È un impegno che continuerò a onorare ogni giorno, con la consapevolezza che i risultati si conquistano attraverso il lavoro, la credibilità e la capacità di trasformare le esigenze del territorio in opportunità concrete“.