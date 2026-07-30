Forza Italia Giovani: Federico Marino riconfermato al Dipartimento Nazionale Sanità

Federico Marino, dirigente di Forza Italia Giovani di Reggio Calabria, è stato riconfermato componente del Dipartimento Nazionale Sanità di Forza Italia Giovani. La riconferma rappresenta un importante attestato di fiducia e valorizza il percorso svolto da Marino all’interno del movimento giovanile, confermando l’attenzione verso giovani dirigenti impegnati sui temi della salute e delle politiche sanitarie.

Nel nuovo incarico Federico Marino lavorerà all’interno di un team nazionale composto da giovani dirigenti e competenze provenienti da diverse realtà territoriali italiane, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di proposte e iniziative dedicate al mondo della sanità e alle esigenze dei cittadini.

“Desidero ringraziare innanzitutto i vertici reggini di Forza Italia Giovani per la vicinanza, il sostegno e la fiducia che hanno accompagnato il mio percorso. Un ringraziamento va anche ai vertici nazionali per la riconferma in questo importante incarico. Affronterò questa nuova fase con grande entusiasmo e senso di responsabilità, mettendo a disposizione il mio impegno all’interno di un team nazionale per contribuire alla promozione di idee e proposte concrete nel settore della sanità“, dichiara Federico Marino.

La riconferma di Marino rappresenta anche un riconoscimento per il territorio reggino, che continua ad avere una propria rappresentanza all’interno degli organismi nazionali di Forza Italia Giovani.