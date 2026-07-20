Forte accelerata per il Ponte sullo Stretto e l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: le parole di Salvini e Occhiuto oggi a Catanzaro

L’orizzonte infrastrutturale del Sud Italia si prepara a vivere una stagione di cambiamenti epocali, in cui l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e il Ponte sullo Stretto diventano i pilastri imprescindibili per l’integrazione del Mezzogiorno nelle reti di trasporto continentali. A margine dell’incontro istituzionale per la progettazione definitiva della SS 106 fino a Reggio Calabria, il dibattito si è rapidamente esteso alle grandi opere su ferro e agli attraversamenti stabili, veri e unici volani in grado di cambiare per sempre il volto del territorio. Sul tavolo ci sono investimenti miliardari, complesse strategie di finanziamento europeo e una precisa volontà politica di accorciare definitivamente le distanze tra il Sud, la Capitale e il cuore del continente. L’obiettivo condiviso dalle istituzioni è limpido: creare un corridoio logistico ininterrotto che permetta alla Calabria di agganciare in modo irreversibile il treno dello sviluppo e della competitività.

Un nuovo capitolo per i trasporti: l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria

La realizzazione della nuova linea di Alta Velocità ferroviaria rappresenta la vera sfida ingegneristica, economica e politica per il futuro del Sud Italia. Non si tratta di un semplice ammodernamento della rete esistente, ma della concezione di una vera e propria rivoluzione dei trasporti, capace di abbattere drasticamente i tempi di percorrenza. Il completamento del tracciato per spingere i treni veloci lungo tutto l’asse tirrenico, attraversando i territori del Cosentino e arrivando fino a Reggio Calabria, è considerato un passaggio obbligato. Garantire la continuità e l’efficienza della rete ferroviaria ad Alta Capacità significa agevolare enormemente gli spostamenti quotidiani dei cittadini, promuovere una vocazione turistica internazionale e, soprattutto, valorizzare appieno il porto di Gioia Tauro, un hub che con queste infrastrutture alle spalle è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nello scacchiere commerciale del Mediterraneo.

L’appello di Occhiuto e il lavoro della politica: le risorse europee Dual Use

Durante il vertice di Catanzaro, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha posto l’accento sulla necessità vitale di individuare le coperture finanziarie per i lotti settentrionali del tracciato. L’attenzione del governatore si è concentrata sul reperimento del miliardo di euro necessario a spingere il corridoio dell’Alta Velocità fino a Praia a Mare. A tal proposito, Occhiuto ha delineato una chiara strategia: “So che i tuoi uffici e quelli di Rfi stanno valutando la possibilità di ottenere dall’Europa questo miliardo anche attraverso le risorse del Dual Use“. Il presidente ha rilanciato con forza l’importanza di fare squadra a Bruxelles per blindare le infrastrutture: “Ne ho già parlato con il vicepresidente Fitto, ma vorrei parlarne anche con te. Se necessario vorrei aggiungermi in una sorta di lobbying istituzionale sugli uffici della Commissione Europea per ottenere questa possibilità“. Queste parole testimoniano un approccio pragmatico e operativo, in piena continuità con il lavoro di pressing parlamentare e territoriale portato avanti dalla deputazione di maggioranza – tra cui spicca storicamente l’onorevole Francesco Cannizzaro – per far sì che la Calabria non perda neanche un euro dei fondi essenziali per il proprio rilancio.

Da Reggio Calabria a Roma in quattro ore: gli investimenti sulla dorsale tirrenica

La risposta da parte del Governo, per voce del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha confermato la totale convergenza di intenti. Le rassicurazioni sull’impegno per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria sono state categoriche: “Sfondi una porta spalancata altrimenti non avrebbe un senso la quantità di investimenti miliardari che stiamo facendo sulla Battipaglia-Romagnano e il raddoppio della galleria Santomarco per poi scendere a Paola e fino a Reggio su tutta la dorsale tirrenica“. L’ambizione dichiarata dal ministero è quella di trasformare in realtà traguardi fino a ieri considerati utopici, portando a termine un’opera monumentale per i passeggeri del meridione. “L’obiettivo è poi arrivare da Reggio a Roma in quattro ore. Oggi sembra fantasia ma quante cose che oggi sono vicine alla realizzazione sembravano assolutamente irrealizzabili“, ha ribadito il vicepremier, rimarcando come la spesa strutturale per il Sud sia considerata il motore d’investimento più utile per l’intera nazione.

Accelerazione per il Ponte sullo Stretto: il tassello definitivo verso l’Europa

L’implementazione dell’Alta Velocità ferroviaria impone inevitabilmente il superamento dell’ultimo, storico ostacolo geografico: l’attraversamento marittimo verso la Sicilia. In questo contesto, il Ponte sullo Stretto emerge non come un’infrastruttura a sé stante, ma come il naturale e indispensabile prolungamento del corridoio transeuropeo. “Questa settimana avremo una riunione sul tema del ponte sullo Stretto che non è la soluzione magica ma è un tassello di un puzzle“, ha spiegato Salvini, inquadrando la gigantesca opera nel suo reale perimetro funzionale. Lo scopo ultimo non si limita a unire Reggio Calabria e Messina, ma consiste nel creare una connessione stabile che “avvicina Palermo a Reggio Calabria a Roma, a Milano, a Monaco di Baviera, a Berlino, a Helsinki e al cuore dell’Europa“. L’eliminazione del collo di bottiglia e della cosiddetta rottura di carico garantirà un transito veloce e senza interruzioni, portando sviluppo, lavoro e sostenibilità ambientale. Con il Ponte sullo Stretto e i binari veloci alle sue spalle, la dorsale meridionale si prepara a diventare la nuova, grande porta europea sul Mediterraneo.