Formazione e Creazione d’Impresa: corso gratuito a Reggio Calabria

Si è tenuto a Reggio Calabria il 3 luglio 2026 un importante evento divulgativo e formativo che guarda al futuro dei suoi giovani, puntando su formazione e creazione d’impresa. La sede di Soluzione Lavoro S.r.l. – Agenzia per il Lavoro di Reggio Calabria – ha ospitato un incontro che si preannuncia come un vero punto di svolta per chi, nel territorio, sogna di trasformare un’idea in impresa. Protagonista dell’iniziativa un corso di formazione completamente gratuito, pensato per accompagnare passo dopo passo verso la creazione d’impresa, finanziato da Invitalia e gestito dall’Ente Nazionale per il Microcredito.

Ampio spazio anche all’incentivo Resto al Sud 2.0

È stato dato ampio spazio anche all’incentivo Resto al Sud 2.0, che continua a essere una delle leve più concrete per arginare la fuga dei giovani talenti dal Mezzogiorno. Soluzione Lavoro offre un corso di formazione gratuita 100 ore interamente online e in modalità sincrona, è aperto a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni: niente spostamenti, niente ostacoli logistici, solo la possibilità concreta di costruire il proprio futuro. A impreziosire l’appuntamento, la presenza di relatori d’eccezione tra istituzioni e mondo produttivo.

Il Dott. Giovanni Aricò, in qualità di Amministratore di Soluzione Lavoro S.r.l., cogliendo l’occasione per ringraziare il neo-consigliere comunale Dott. Stefano Vilasi e il presidente della IV Circoscrizione di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Cantarella presenti all’evento i quali hanno effettuato i saluti iniziali dell’evento; lo stesso ha evidenziato nella fase introduttiva l’importanza di sostenere e promuovere i giovani anche attraverso iniziative di autoimpiego e creazione d’impresa, che possono, grazie alle loro qualità, fornire nuova spinta e rilancio al territorio reggino e calabrese. A tal proposito, ha sottolineato come i corsi promossi da Invitalia e realizzati grazie al finanziamento dell’Ente Nazionale Microcredito diano la possibilità di facilitare l’approvazione di eventuali domande di finanziamento, grazie all’ottenimento di un punteggio di dieci punti in più nella valutazione del progetto. Inoltre si è soffermato sull’importanza per i giovani, i quali sono intenzionati a presentare domanda di finanziamento, di avere formazione ed esperienze specifiche nonché aprire un conto corrente dedicato o vincolato, questi tre requisiti sono fondamentali nella la fase di valutazione del progetto.

L’Ing. Giuseppe Antonio Sofia ha illustrato le linee d’intervento del ministero

Nel prosieguo dei lavori, l’Ing. Giuseppe Antonio Sofia, in qualità di Dirigente Territoriale della Calabria e della Sicilia del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), ha illustrato le

linee d’intervento del ministero, con particolare riguardo al bando Resto al Sud 2.0, indicando i beneficiari e le agevolazioni concedibili. Ha inoltre rimarcato l’apertura dello sportello della Casa del Made in Italy presso la direzione regionale del MIMIT di Reggio Calabria, evidenziando l’importanza di porsi accanto alle amministrazioni locali, alle imprese e al territorio.

Antonello Fragomeni, presidente di Confartigianato Imprese di Reggio Calabria, ha evidenziato l’importanza della misura Resto al Sud 2.0, che offre reali possibilità ai giovani che desiderano rimanere nel proprio territorio realizzando la propria idea imprenditoriale, anche a costo di qualche sacrificio. Ha inoltre sottolineato l’importanza della vicinanza e

delle buone relazioni di Confartigianato Reggio Calabria che, tra le altre iniziative, promuove da molti anni l’APAR (Associazione Provinciale Pasticcieri Artigiani Reggini), punto di confronto e crescita per l’intera categoria. Conclude gli interventi la Dott.ssa Chiara Aricò, Responsabile Organizzativo dell’associazione Soluzione Lavoro O.d.V., che ha illustrato nel dettaglio l’importanza della partecipazione ai

corsi di accompagnamento alla creazione d’impresa coordinati e promossi dall’Ente Nazionale Microcredito, nei quali verranno approfonditi l’idea d’impresa, il mercato di riferimento, il target dei clienti, il vantaggio competitivo — anche attraverso l’innovazione di

prodotto e di processo — nonché la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Al termine dei lavori, alcuni dei giovani presenti hanno avuto modo di confrontarsi e intervenire, ponendo domande specifiche su come procedere e quali passi intraprendere per portare avanti le proprie idee.

Soluzione Lavoro S.r.l. coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili a partecipare all’evento.