FIPAV Cup Men Elite: Messina presenta il grande volley internazionale

Cresce l’attesa per la FIPAV Cup Men Elite, il grande appuntamento internazionale che, dal 28 al 31 agosto, porterà a Messina alcune tra le più prestigiose Nazionali della pallavolo mondiale. La presentazione ufficiale della manifestazione si terrà venerdì 17 luglio, alle ore 11.30, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, dove saranno illustrati alla stampa e alla città tutti i dettagli dell’evento, destinato a rappresentare uno degli appuntamenti sportivi di maggior rilievo dell’estate siciliana. Il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’Assessore alle Politiche Sportive, Stello Vadalà, prenderanno parte alla conferenza stampa insieme ai rappresentanti della Federazione Italiana Pallavolo per illustrare il programma e gli aspetti organizzativi della FIPAV Cup Men Elite.

All’incontro interverranno il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il presidente del Coni Sicilia, Vincenzo Falzone, il presidente del Comitato Regionale FIPAV Sicilia, Antonio Locandro, e il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Messina, Alessandro Zurro, referente dell’organizzazione sul territorio.

Il PalaRescifina sarà il teatro di quattro giornate di grande spettacolo

Il PalaRescifina sarà il teatro di quattro giornate di grande spettacolo, con protagoniste la Nazionale Italiana, guidata dal Commissario Tecnico Fefè De Giorgi, il Brasile, Cuba e la Germania, in un quadrangolare di altissimo livello tecnico che vedrà affrontarsi alcune delle migliori rappresentative del panorama internazionale. Nel corso dell’incontro saranno illustrati il programma completo della competizione, le iniziative collaterali dedicate ai tifosi, alle società sportive e alle associazioni del territorio, oltre alle informazioni relative alla biglietteria. La FIPAV Cup Men Elite, patrocinata dal Comune di Messina, conferma il ruolo della città quale sede di grandi eventi sportivi, rafforzando la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Pallavolo nella promozione dello sport e del territorio.