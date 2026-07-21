Fiorentino Riganò nuovo Consigliere metropolitano, le congratulazioni di Angelo Adornato (Presidente del Consiglio di Maropati)

Adornato ha evidenziato il ruolo sempre più rilevante che la Città Metropolitana di Reggio Calabria è chiamata a svolgere nella programmazione, nello sviluppo e nella coesione dell’intero territorio, valorizzando il contributo degli amministratori locali e la collaborazione tra le diverse istituzioni. “La Città Metropolitana di Reggio Calabria è oggi chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nella programmazione e nello sviluppo del territorio, attraverso una visione condivisa capace di mettere in rete le energie, le risorse e le migliori esperienze amministrative dell’intera area metropolitana. L’elezione di amministratori preparati e profondamente legati ai territori rappresenta un valore aggiunto per tutti i Comuni, dalle realtà costiere a quelle dell’entroterra”.

“Sono certo che Fiorentino Riganò saprà interpretare questo importante mandato con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare il ruolo della Città Metropolitana quale motore di crescita, innovazione e coesione territoriale. In questo percorso sarà determinante una collaborazione istituzionale forte e leale tra tutti i livelli di governo. Il lavoro del Sindaco metropolitano, il contributo del Consiglio metropolitano e il costante impegno dell’On. Francesco Cannizzaro, da sempre attento alle esigenze del territorio metropolitano e dei suoi Comuni, rappresentano elementi fondamentali per costruire una strategia condivisa capace di intercettare opportunità, attrarre investimenti e dare risposte concrete ai cittadini”.

“L’unità istituzionale, il dialogo e la collaborazione tra le rappresentanze locali e nazionali costituiscono la strada maestra per rafforzare il ruolo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e renderla sempre più protagonista dello sviluppo economico, infrastrutturale, sociale e culturale dell’intero territorio. A Fiorentino Riganò rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà onorare questo prestigioso incarico con responsabilità, competenza e dedizione, contribuendo al bene comune e alla crescita dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria”.