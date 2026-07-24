FilMuzik program, il cinema entra nelle scuole calabresi: coinvolti quasi 2000 studenti

Si è concluso il percorso di educazione all’audiovisivo promosso dall’Associazione Culturale Bird Production, capofila del progetto “FilMuzik program“. L’ambiziosa iniziativa, che ha ottenuto il prestigioso via libera del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola dei Ministeri dell’Istruzione e della Cultura, traccia un bilancio straordinario in termini di partecipazione, impatto formativo e legame profondo con il territorio calabrese.

Il progetto ha saputo tessere una rete capillare che ha unito le comunità di Gioiosa Ionica, Locri, Siderno, Marina di Gioiosa, Grotteria, Mammola e Soverato. I numeri descrivono il successo di un’esperienza senza precedenti per l’area della Locride e del Soveratese: 21 plessi scolastici, 1.964 studenti, 21 docenti; 13 partner di progetto; 7 esperti; oltre 550 ore complessive di attività; 10 audiovisivi realizzati dagli studenti; 6 opere audiovisive analizzate; 1 sala cinematografica coinvolta; Attività in altre strutture attrezzate, quali auditori e teatri; 2 proiezioni con il regista; Premio Rocco Gatto; Live cine-musicale e podcast e incontri con autori.

Il percorso didattico ha offerto agli studenti tappe di altissimo valore artistico, a partire dall’anteprima nazionale del film “Primavera” di Damiano Michieletto, fino alla visione esclusiva delle opere candidate all’8ª edizione del FilMuzik Arts Festival, che ha visto in gara ben 70 lavori provenienti da 20 Paesi. Un ruolo di primo piano è stato affidato proprio ai giovani giurati, che dopo attente visioni e dibattiti hanno assegnato il “Premio Rocco Gatto” alla migliore opera cine-musicale di impegno civile, legando l’arte cinematografica alla memoria e alla responsabilità sociale. Dalla teoria alla pratica: la fase laboratoriale ha permesso ai ragazzi di dialogare con registi, autori e professionisti del cinema musicale.

Per molti di loro, la fine del percorso non sarà solo un traguardo, ma un inizio. Attraverso la compilazione di un questionario di gradimento gli studenti hanno espresso le loro opinioni, grazie alle quali abbiamo ottenuto dei risultati attendibili in termini di continuità. Infatti, oltre a ricevere l’attestato ufficiale rilasciato da Bird Production (ente accreditato MIM) i 18 studenti /docenti selezionati avranno l’opportunità di vivere la realtà di Bird Production attraverso “FilMuzik Next Level – Stage di 6 mesi, professionalizzante per le nuove generazioni dell’audiovisivo” che partirà giorno 1 settembre nell’ambito dell’8ª edizione del FilMuzik Arts Festival; Gli stessi parteciperanno anche a “FilMuzik Advanced – Corso specialistico di cinema musicale immersivo” che si svolgerà durante le ore curricolari nell’anno scolastico 2026/2027, insieme ad altri 12 studenti/docenti selezionati.

Infine, si fa per dire, si ricomincia con il corso base di FilMuzik_program che coinvolgerà nuovi destinatari del Polo tecnico di Siderno e del Polo liceale di Locri, che vede già in pre iscrizione 13 studenti/docenti che hanno espresso la volontà di ripartire con il programma educativo.

Agli istituti superiori si uniranno gli istituti comprensivi, che svolgeranno nuovamente il percorso coinvolgendo nuovi destinatari, mentre chi lo ha già fatto si affaccerà alla fase “responsabile” (meno ludica) di un percorso di produzione audiovisiva. Gli stagisti selezionati parteciperanno anche alla produzione del cortometraggio “Jolly”, coprodotto da Bird Production insieme alla Calabria Film Commission. Un’occasione concreta per trasformare la passione in professione, valorizzando la creatività dei giovani e il futuro della Calabria.

FilMuzik_program ha dimostrato come il cinema possa diventare uno strumento educativo capace di integrare linguaggi artistici, competenze digitali, educazione civica e partecipazione attiva. L’esperienza maturata nell’anno scolastico 2025/2026 costituisce oggi una solida base per dare continuità al progetto e consolidare una rete territoriale permanente dedicata all’educazione audiovisiva, mettendo a disposizione delle scuole un’offerta formativa innovativa, qualificata e perfettamente integrabile con la programmazione didattica degli istituti.