Filadelfia, tutto pronto per il Trofeo podistico delle 4 chiese: una competizione in 2 formati per valorizzare il territorio | INTERVISTA

Il prossimo 25 luglio, a Filadelfia (Vibo Valentia), si terrà un importante evento sportivo ribattezzato Trofeo podistico delle 4 chiese. L’evento, organizzato in collaborazione con la Fidal e diverse associazioni locali, rientra nel campionato regionale e funge da occasione per promuovere la bellezza del territorio. Il percorso podistico attraversa il centro storico, toccando simbolicamente i quattro edifici religiosi principali del paese per offrire un’immagine suggestiva della comunità. Sono previste sia una competizione ufficiale di 10 km per atleti tesserati, sia una corsa non competitiva aperta a tutti gli appassionati dai 15 anni in su.

Secondo l’organizzatore Enzo Buccinà, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’obiettivo principale è unire lo sport alla solidarietà, accogliendo famiglie e giovani in un clima di festa e umiltà. La giornata si concluderà con premiazioni estese a molti partecipanti, celebrando la condivisione sociale oltre al semplice risultato agonistico.