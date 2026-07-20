Filadelfia pronta ad accogliere una grande giornata di atletica su strada | VIDEO

Manca ormai pochissimo al grande appuntamento con lo sport e la valorizzazione del territorio a Filadelfia, dove sabato 25 luglio 2026 le strade della cittadina saranno protagoniste di una giornata interamente dedicata alla passione podistica. L’evento rappresenta un momento importante per il movimento dell’atletica regionale, richiamando atleti, società sportive e appassionati in occasione del Campionato Regionale di Società, valido come 5ª Prova Regionale sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Una manifestazione che unisce competizione sportiva, partecipazione e promozione del territorio, trasformando Filadelfia in un punto di riferimento per gli appassionati della corsa e dello sport calabrese.

Campionato Regionale di Società FIDAL: una sfida tra atleti e società sportive

Il cuore dell’iniziativa sarà la gara inserita nel calendario del Campionato Regionale di Società FIDAL, un appuntamento che mette in evidenza il valore dell’atletica su strada e il lavoro svolto quotidianamente dalle società sportive. La 5ª Prova Regionale rappresenta infatti una tappa significativa per il percorso agonistico delle squadre partecipanti, chiamate a confrontarsi in una competizione che premia non soltanto la prestazione individuale, ma anche la capacità organizzativa e il lavoro di squadra. La scelta di Filadelfia come sede dell’evento conferma il ruolo sempre più importante dei piccoli centri nella promozione dello sport, capaci di offrire scenari suggestivi e coinvolgere l’intera comunità.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: