Filadelfia, il Trofeo Podistico “Delle 4 Chiese” unisce sport, comunità e promozione del territorio | INTERVISTE

Una giornata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla promozione del territorio ha accompagnato la prima edizione del Trofeo Podistico “Delle 4 Chiese”, organizzato a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia. La manifestazione ha mostrato come l’atletica leggera possa diventare uno strumento capace di unire la comunità e, nello stesso tempo, valorizzare le bellezze storiche e culturali della Calabria. L’evento non ha rappresentato soltanto un appuntamento agonistico, ma anche un’occasione per far conoscere il territorio attraverso la corsa. Le strade di Filadelfia sono diventate così lo scenario di una giornata nella quale attività sportiva, partecipazione popolare e identità locale si sono incontrate.

Una manifestazione sportiva legata alla storia e alla cultura della Calabria

Il Trofeo Podistico “Delle 4 Chiese” ha evidenziato il rapporto tra sport e patrimonio locale. La corsa ha infatti contribuito a richiamare l’attenzione sulle caratteristiche storiche, culturali e architettoniche del territorio. L’iniziativa ha dimostrato come una competizione di atletica possa andare oltre il risultato agonistico e trasformarsi in un momento di conoscenza e promozione dei borghi calabresi. Il collegamento tra il percorso sportivo e le bellezze di Filadelfia ha rafforzato il valore dell’evento, permettendo alla manifestazione di presentarsi come un appuntamento capace di coinvolgere non soltanto gli atleti, ma anche la popolazione e le realtà locali.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: