Festival di Musica Classica della Locride: Marco Misciagna incanta Gerace nella XX edizione

Si chiude con un altro sold out la XX edizione del Festival di Musica Classica della Locride, una delle rassegne culturali più longeve e riconoscibili del territorio calabrese, promossa dall’Accademia di Musica, Lettere e Arti “Senocrito”. Un percorso lungo mesi che ha attraversato luoghi simbolo del nostro territorio, intrecciando musica, teatro, arti performative e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Un’edizione speciale, quella del ventennale, che ha confermato la vocazione del Festival: portare la grande musica fuori dai circuiti tradizionali, creando un dialogo continuo tra artisti di prestigio internazionale, giovani talenti e pubblico.

Tra gli appuntamenti più suggestivi della XX edizione, particolare rilievo ha avuto il concerto “Viola Strings by Candle Light” del M° Marco Misciagna, ospitato nella suggestiva Cripta della Cattedrale di Gerace. In un ambiente illuminato dalla sola luce delle candele, la musica è diventata protagonista assoluta di una serata caratterizzata da intensa partecipazione emotiva e grande qualità artistica.

Misciagna, violinista e violista di fama internazionale, ha guidato il pubblico in un viaggio musicale capace di unire virtuosismo e profondità espressiva, rappresentando uno dei momenti più raffinati del Festival.

La XX edizione lascia un’eredità importante: vent’anni di attività hanno costruito un progetto culturale capace di radicarsi nel territorio e, allo stesso tempo, di aprirsi verso il panorama nazionale e internazionale. Un percorso che conferma il ruolo della musica come elemento di crescita collettiva e come strumento per raccontare una Calabria capace di produrre cultura di qualità.

Con il concerto di Marco Misciagna cala il sipario su un’edizione celebrativa, ma si apre una nuova fase per il Festival di Musica Classica della Locride, sempre più punto di riferimento per chi crede nella forza della bellezza, dell’arte e della conoscenza.

La realizzazione della manifestazione da sempre è resa possibile grazie al sostegno di istituzioni pubbliche e private, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e numerosi enti locali, a testimonianza di un impegno condiviso nella valorizzazione della cultura come risorsa strategica per il territorio.