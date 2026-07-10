Festino di Santa Rosalia a Palermo, istituiti 8 treni straordinari

“Anche quest’anno la Regione Siciliana ha ritenuto fondamentale, in collaborazione con Trenitalia, offrire un servizio potenziato di treni che consenta spostamenti più sicuri e sostenibili in occasione del Festino di Santa Rosalia“. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò commenta l’attivazione di otto treni straordinari sui collegamenti “Palermo Centrale – Palermo Giachery”, “Palermo Centrale – Piraineto”, “Palermo Centrale – Cefalù” che circoleranno nella notte fra il 14 e 15 luglio 2026 per il 402esimo Festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

“Il Festino per Palermo è un momento di partecipazione, devozione e cultura popolare che richiama migliaia di persone tra residenti e abitanti di tutta l’Isola, oltre che turisti – ha aggiunto Aricò – con l’incremento delle corse sulla linea Palermo – Cefalù e nel nodo di Palermo, vogliamo garantire una mobilità efficiente alternativa all’auto e spostamenti sicuri e affidabili a chi intende vivere serenamente la festa e rientrare in tarda serata”.

Le informazioni sulle corse aggiuntive sono disponibili sul sito di Trenitalia

Le informazioni sulle corse aggiuntive sono disponibili sul sito www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. È consigliabile acquistare anticipatamente il biglietto del treno. Nella stazione di Palermo Centrale è previsto inoltre un presidio di Assistenza alla Clientela e di FS Security.