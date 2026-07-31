“Festa dei Popoli”, ad Amantea la 4ª edizione dedicata al tema dell’integrazione e dell’accoglienza | INFO

Lunedì 3 agosto alle ore 18.30 in piazza San Francesco, a Campora San Giovanni di Amantea (CS), si terrà la quarta edizione della “Festa dei Popoli“, iniziativa promossa da CGIL Amantea, FLAI CGIL Cosenza, ALPAA Calabria e dall’Associazione Campora San Giovanni, da Auser Amantea, e Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Amantea. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “No remigrazione, sì integrazione”, con un momento di confronto pubblico sui temi dell’accoglienza, dei diritti, del lavoro e della convivenza tra i popoli.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino, del Presidente di Auser Amantea Antonio Perricone e della Presidente della Pro Loco Campora San Giovanni Antonia Isabella, interverranno Alessia Costabile, Segretaria Generale della FLAI CGIL Cosenza, Don Gianni Cecchinato, Vescovo di Cosenza, Pino Fabiano, Direttore Caritas Cosenza, Giacinto Berardi, Presidente ALPAA Calabria, Caterina Vaiti, Segretaria Generale FLAI CGIL Calabria, Walter Greco, docente dell’Università della Calabria, Gianfranco Trotta, Segretario Generale CGIL Calabria.

A concludere Matteo Bellegoni, capo dipartimento politiche migratorie e legalità della FLAI CGIL Nazionale. I lavori saranno moderati dalla Segretaria della CGIL Cosenza Teresa Cavaliere. La serata si concluderà con il concerto della Kiron Live Band.