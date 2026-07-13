Ferrovie: Strisciuglio è il nuovo amministratore delegato del gruppo, Tanzilli confermato presidente

Tommaso Tanzilli, laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto del Lavoro, è confermato Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, incarico che ricopre dal giugno 2024. In precedenza è stato componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per la governance, le nomine e la remunerazione. È stato docente di materie socioeconomiche e giuslavoristiche presso primari Atenei e istituti di alta formazione. Ha partecipato, con diversi ruoli, in vari organismi, imprese ed enti, tra cui Global Tourism Industry Expo (di cui è stato Presidente Operativo dal 2013 al 2019) e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (Consigliere tra il 2010 e il 2015).

Fino al 2024 è stato Direttore Generale di Federalberghi Lazio, ruolo che ha assunto dopo esserne stato Vicedirettore Generale dal 2003 al 2006. Fino al 2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore in Federalberghi Roma, dove è stato anche Vicedirettore dal 1996 al 2003. Dal 2005 al 2024 è stato anche Amministratore Delegato della società di servizi Promoroma Hotel Service. È Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio.

Strisciuglio è il nuovo amministratore delegato del gruppo

Gianpiero Strisciuglio, nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, è laureato al Politecnico di Bari in Ingegneria dei Trasporti con lode, ha conseguito il Master di II livello a Napoli, Università Parthenope, ed è iscritto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal 2001. Da marzo 2025 a luglio 2026 ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, focalizzando il proprio mandato sull’innovazione e sul potenziamento della flotta, in particolare con il lancio del Frecciarossa 1000 di nuova generazione, più tecnologico e sostenibile. Da maggio 2023 a marzo 2025 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, concentrandosi sull’attuazione degli interventi del Piano PNRR per l’ammodernamento della rete ferroviaria. Nell’aprile 2022 è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics (ora FS Logistix), incarico che conserverà fino a maggio 2023.

Dal 2018 all’aprile 2022 ha ricoperto il ruolo di Director of Strategy, Industrial Planning, Innovation&Sustainability in Mercitalia Logistics. Dal 2017 al 2018 è stato Responsabile della Divisione Passeggeri Long Haul in Trenitalia. Da 2014 al 2017, sempre in Rete Ferroviaria Italiana, ha rivestito il ruolo di Direttore Commerciale ed Esercizio. Dal 2013 al 2014 è stato Responsabile di Pianificazione e Sviluppo Servizi di Rete Ferroviaria Italiana. Negli anni maturati nel Gruppo FS ha sviluppato una competenza trasversale sugli asset ferroviari strategici, contribuendo alla crescita di una delle più grandi realtà industriali del Paese. Tra gli altri incarichi, è stato Commissario Straordinario per l’Anello Ferroviario di Roma. Attualmente è Presidente AGENS – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi aderente a Confindustria, Presidente CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani e Vicepresidente di Federturismo Confindustria.