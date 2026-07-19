FdI Reggio Calabria ricorda Borsellino, Cedro: “memoria sia da esempio a giovani e camminerà su nostre gambe” | INTERVISTA

Nella mattinata odierna, domenica 19 luglio alle ore 09:30, presso la Stele dedicata a Paolo Borsellino in Piazza Castello (lato Corte d’Appello), il Coordinamento Metropolitano di Fratelli d’Italia ha promosso una cerimonia di commemorazione per onorare la memoria del magistrato e degli uomini della scorta caduti nella strage di via D’Amelio. L’evento ha voluto riaffermare con forza l’impegno civile per la legalità e la giustizia, sottolineando come il sacrificio di questi eroi debba restare un faro per le generazioni presenti e future.

Ersilia Cedro, coordinatrice FdI Reggio Calabria, ha dichiarato a StrettoWeb: “oggi come coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria commemoriamo una persona che ha cambiato la storia del nostro Stato dandoci un esempio fondamentale: Paolo Borsellino.

Oggi, 19 luglio, si ricorda la strage di via d’Amelio nella quale Borsellino ha perso la vita, insieme agli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, morti per onorare e difendere la dignità e la legge dello Stato.

Siamo qui perché non deve essere solo un ricordo o una deposizione di un semplice fascio di fiori per ricordare il momento, ma deve essere una promessa per il nostro futuro, per portare avanti i valori e la schiena dritta che lui ha conseguito per combattere la mafia. Perché, tramite il suo lavoro insieme a Giovanni Falcone, anche lui morto durante la strage di Capaci, Borsellino non ha fatto neanche un solo passo indietro. Ha continuato a perseverare dritto nel suo compito: quello di onorare lo Stato, di difendere la legalità e di contribuire a sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata.

Siamo qui per rendergli omaggio e per far sì che questa nostra commemorazione sia esempio per poter essere raccontata ai giovani, perché la memoria deve continuare a camminare e camminerà attraverso le nostre gambe“.