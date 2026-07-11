FdI Cosenza aderisce alla fiaccola in memoria di Paolo Borsellino a Morano Calabro

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Rievoluzione Calabria e prederà parte alla manifestazione che si terrà sabato 19 luglio ore 18:30 a Morano Calabro “È importante continuare a ricordare ogni anno la figura di Paolo Borsellino e degli uomini della scorta per l’azione condotta negli anni di attività al servizio dello Stato e per il loro sacrificio – dichiara nella nota Angelo Brutto, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – È palese l’impegno del Governo guidato da Giorgia Meloni e della commissione parlamentare antimafia di fare piena luce sulle ombre che, ancora oggi, aleggiano sull’attentato di via D’Amelio.

L’associazione ogni anno compie un importante opera di sensibilizzazione contro ogni mafia e rinnovata memoria di veri eroi che hanno sacrificato la propria vita per garantire la legalità. Noi non possiamo che partecipare in maniera convinta ad una manifestazione che oramai è diventata un appuntamento fisso nel calendario della lotta alla mafia che non deve essere solo composto da pochi giorni, ma da un’azione continua che dura tutto l’anno“.