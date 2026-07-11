FdI Cosenza aderisce alla fiaccola in memoria di Paolo Borsellino a Morano Calabro

Il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Cosenza prenderà parte alla fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino che si terrà a Morano Calabro il 19 luglio

Fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Cosenza aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Rievoluzione Calabria e prederà parte alla manifestazione che si terrà sabato 19 luglio ore 18:30 a Morano CalabroÈ importante continuare a ricordare ogni anno la figura di Paolo Borsellino e degli uomini della scorta per l’azione condotta negli anni di attività al servizio dello Stato e per il loro sacrificio – dichiara nella nota Angelo Brutto, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – È palese l’impegno del Governo guidato da Giorgia Meloni e della commissione parlamentare antimafia di fare piena luce sulle ombre che, ancora oggi, aleggiano sull’attentato di via D’Amelio.

L’associazione ogni anno compie un importante opera di sensibilizzazione contro ogni mafia e rinnovata memoria di veri eroi che hanno sacrificato la propria vita per garantire la legalità. Noi non possiamo che partecipare in maniera convinta ad una manifestazione che oramai è diventata un appuntamento fisso nel calendario della lotta alla mafia che non deve essere solo composto da pochi giorni, ma da un’azione continua che dura tutto l’anno“.

Fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino

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