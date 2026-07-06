Falcomatà prova a prendersi i meriti del concerto di Ultimo al Granillo, ma gli organizzatori lo sbugiardano: “fatto tutto in 10 giorni, parlato solo con Cannizzaro”

L’annuncio del prossimo concerto di Ultimo a Reggio Calabria, previsto per il 3 luglio 2027 presso lo Stadio Oreste Granillo, ha immediatamente acceso gli animi non solo dei tantissimi fan del cantautore romano, ma anche della politica locale. Quella che doveva essere una notizia di pura festa e rilancio per il territorio si è trasformata nel giro di pochissime ore in un terreno di scontro durissimo tra le diverse fazioni politiche della città dello Stretto. Al centro della contesa c’è la paternità del merito per aver portato un evento di una simile portata internazionale in riva allo Ionio, dando il via a un vero e proprio botta e risposta mediatico che ha visto l’intervento diretto degli organizzatori ufficiali della manifestazione.

La rivendicazione di Reset e Svolta: “Contatti avviati a marzo”

Il primo colpo a livello comunicativo è arrivato dalle liste civiche Reset e Svolta, espressione politica diretta dell’ex Sindaco Giuseppe Falcomatà. Non appena il sindaco Francesco Cannizzaro ha diffuso il video annuncio della chiusura dell’accordo, i gruppi consiliari si sono affrettati a pubblicare una nota ufficiale per rivendicare il lavoro svolto nei mesi precedenti, attribuendo il successo dell’operazione anche agli investimenti strutturali realizzati negli scorsi anni sullo stadio cittadino. Le liste a sostegno di Falcomatà hanno infatti diffuso il seguente comunicato intitolato “Reset e Svolta: Un’ottima notizia la conclusione dell’iter per il concerto di Ultimo a Reggio. Contatti avviati a marzo, sopralluoghi ad aprile. Evento reso possibile anche grazie agli importanti investimenti sullo Stadio Granillo che abbiamo realizzato in questi anni“.

Nel testo si legge: “Siamo soddisfatti dell’annuncio del sindaco Francesco Cannizzaro che in un reel ha dato notizia della chiusura della trattativa per il prossimo concerto del cantante Ultimo allo Stadio Granillo di Reggio Calabria per il 3 luglio 2027. Siamo felici che si sia conclusa positivamente un’attività che era già stata avviata nel mese di marzo, con numerosi contatti tra rappresentanti dell’Amministrazione ed i promoters coinvolti nell’operazione, interlocuzioni operative e nelle settimane successive, ad aprile, alcuni sopralluoghi allo stadio Oreste Granillo, che grazie ai lavori di ammodernamento effettuati negli anni scorsi, su tribune, illuminazione e sicurezza, è pronto per ospitare i grandi eventi”. E’ quanto affermano in una nota i gruppi Reset e Svolta del Comune di Reggio Calabria che proseguono: “E’ una ottima notizia per la Città che il sindaco Cannizzaro continui la traccia di lavoro che si era avviata negli anni scorsi e che, per ciò che riguarda lo Stadio Granillo, cosi come per il PalaCalafiore, ha visto ingenti investimenti dell’Amministrazione, per cospicui restyling degli impianti, che ora consentono di ospitare grandi eventi e manifestazioni di caratura nazionale ed internazionale, oltre ad essere pronti per i più importanti palcoscenici sportivi“.

Secondo questa ricostruzione, l’attuale amministrazione non avrebbe fatto altro che raccogliere i frutti di un percorso già ampiamente tracciato dalla giunta precedente, valorizzando una struttura resa idonea grazie a passati interventi di restyling su tribune e impianti di sicurezza.

La smentita categorica degli organizzatori: “Rapporti solo con Cannizzaro”

La narrazione proposta dalle liste pro-Falcomatà è stata però letteralmente demolita nel giro di pochissimo tempo dalla nota ufficiale diramata dal local promoter dell’evento, la Ticket Service Calabria. Gli organizzatori, infatti, hanno diffuso un comunicato stampa dai toni inequivocabili che non lascia spazio a interpretazioni di sorta, sbugiardando la tesi di una trattativa lunga mesi e confermando che l’intera operazione si è conclusa in pochissimi giorni grazie all’esclusivo interessamento di Francesco Cannizzaro.

Questo è il testo integrale del comunicato stampa diffuso da Ticket Service Calabria: “Ultimo in concerto a Reggio Calabria il prossimo 3 luglio 2027 con il tour “La favola continua”. Lo stadio Granillo riapre così le porte ai grandi live. Arriva per la prima volta in Calabria Ultimo che sarà in concerto il prossimo 3 luglio allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. Non sono trascorse neanche quarantotto ore dal successo senza precedenti che ha incassato a Tor Vergata, dove per l’ultimo concerto-evento del tour “La favola per sempre” ha potuto contare sulla presenza di circa 250mila spettatori, che Ultimo ha ufficializzato già le date del prossimo tour 2027 che avrà come titolo “La favola continua”. Tra queste quella del 3 luglio allo Stadio Granillo che di fatto viene riaperto per i grandi concerti dal vivo. Grazie, infatti, al primo cittadino Francesco Cannizzaro, che ha voluto fortemente che fosse Reggio Calabria a ospitare il concerto, la Città dello Stretto si è potuta aggiudicare l’unica data di Ultimo nella regione, nonché primo concerto in assoluto del cantautore romano dalle nostre parti. Local promoter dell’evento è la Ticket Service Calabria che organizza la data grazie all’interessamento dell’attuale Amministrazione comunale e quindi al Sindaco, l’onorevole Francesco Cannizzaro “unica persona con cui la Ticket Service Calabria si è sempre interfacciata per la realización dell’evento” – che, oltre a contribuire alla realizzazione dello stesso concerto, metterà a disposizione numerosi servizi, necessari per la fattibilità dell’evento. Un bel colpo, messo a segno tra l’altro nel giro di soli dieci giorni di interlocuzione, per la città di Reggio Calabria e per lo stadio Oreste Granillo che aprirà di nuovo i suoi tornelli alla musica dal vivo con l’augurio che quello di Ultimo sia solo il primo di una nuova epoca di grandi eventi per la Città dello Stretto e per la Calabria tutta. I biglietti per assistere al concerto del 3 luglio 2027 a Reggio Calabria potranno essere acquistati online a partire da mercoledì 8 luglio, alle ore 14:00. A partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 luglio, saranno disponibili anche in tutti gli altri punti vendita. Info Ticket Service Calabria“.

Le parole virgolettate inserite nel comunicato degli organizzatori rappresentano una smentita frontale e clamorosa nei confronti di Reset e Svolta. Definire Cannizzaro come l’unica persona con cui la società si è sempre interfacciata e specificare che il tutto è stato definito nel giro di soli dieci giorni azzera completamente ogni narrazione legata a presunti contatti avviati a marzo o a sopralluoghi tecnici avvenuti ad aprile con la vecchia guardia amministrativa.

Le implicazioni politiche e l’attesa per i biglietti dello show

Il cortocircuito comunicativo mette in evidenza la forte tensione politica che si respira a Reggio Calabria, dove la conquista del merito per la gestione dei grandi eventi diventa un fattore cruciale di consenso. Se da un lato la fazione legata a Falcomatà ha cercato di far valere il principio della continuità amministrativa e degli investimenti strutturali passati sul complesso sportivo, dall’altro la reazione del promoter ha blindato la figura di Francesco Cannizzaro, dipinto come il vero e unico artefice di questo successo estivo. Il dato oggettivo che emerge da questo scontro è l’efficacia e la rapidità d’azione della nuova compagine governativa che, in una manciata di giorni, è riuscita ad assicurare alla città l’esclusiva regionale di uno degli artisti più amati d’Italia.

Al di là delle polemiche e delle ricostruzioni di parte, la certezza per i cittadini calabresi e per i tantissimi appassionati di musica è che lo Stadio Oreste Granillo tornerà finalmente a essere un palcoscenico di rilievo nazionale per i grandi live. Il conto alla rovescia per accaparrarsi i tagliandi dell’evento è già iniziato, con le prevendite online che apriranno ufficialmente mercoledì 8 luglio alle ore 14:00, seguite dall’apertura dei punti vendita fisici lunedì 13 luglio alle ore 11:00. La città si prepara a vivere una notte indimenticabile, nonostante i veleni e le scorie di una politica locale sempre pronta a darsi battaglia su ogni singolo palcoscenico.