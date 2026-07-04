Ex Reggina, Giuseppe Praticò accolto dal Comune di Campobasso: ringraziamenti al Sindaco e a Rizzetta

“Grazie al Sindaco e all’Amministrazione comunale per l’accoglienza. Inizia per me un percorso che affronterò con entusiasmo, responsabilità e grande spirito di collaborazione, con l’obiettivo di far crescere, insieme al Presidente Rizzetta ed il Vice Presidente Cirrincione, il Campobasso FC e valorizzare questa splendida città”. Così sui social l’ex DG della Reggina Giuseppe Praticò ringrazia il Comune di Campobasso per l’accoglienza ricevuta a diversi giorni dalla sua ufficialità come nuovo Direttore Generale del Campobasso, club guidato da Matt Rizzetta, personaggio balzato agli onori della cronaca locale reggina – di recente – tra storie Instagram di frittole, promesse, presunti rialzi assurdi a un venditore, Ballarino, che non ha mai risposto alle sue richieste.

Quanto a Praticò, il post conferma quello che già si sapeva dopo l’ufficialità della nuova carica. E’ stato lui a portare Matt Rizzetta sullo Stretto con l’obiettivo di conservare un posto in carica in società. Alla fine non se n’è fatto nulla, ma è stato Matt Rizzetta a “ricambiare il favore”, in mancanza di un DG, scegliendo così Giuseppe Praticò.