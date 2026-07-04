Evento Moltiplicatore Erasmus+: IIS “Raffaele Piria” ed Euroformaz Group insieme per raccontare un modello di eccellenza europea

Una serata di straordinario valore culturale, educativo e umano, capace di raccontare il volto più autentico dell’Europa: quello della cooperazione, della scuola e delle opportunità offerte ai giovani. Nella splendida cornice del Lido Grand Soleil di San Ferdinando Beach si è svolto l’Evento Moltiplicatore Erasmus+, organizzato congiuntamente dall’IIS “Raffaele Piria” di Rosarno, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Russo, e da Euroformaz Group, presieduto dal Prof. Michele Oliva, nell’ambito di una collaborazione consolidata che da anni rappresenta uno dei più importanti esempi di progettazione europea nel territorio calabrese.

Una sinergia costruita giorno dopo giorno, grazie alla quale centinaia di studenti e docenti hanno potuto vivere esperienze internazionali di altissimo valore formativo, contribuendo a fare dell’IIS “Raffaele Piria” una delle scuole più attive nel panorama Erasmus+ e di Euroformaz Group un punto di riferimento nella progettazione, nel coordinamento e nello sviluppo di iniziative europee.

Davanti ad una sala gremita di rappresentanti delle istituzioni, dirigenti scolastici, docenti, professionisti, associazioni e cittadini, la serata si è trasformata in un momento di condivisione dei risultati raggiunti e, soprattutto, dei valori che animano il programma Erasmus+: inclusione, innovazione, cittadinanza europea e dialogo tra i popoli. Ad aprire ufficialmente la manifestazione è stato il Dirigente Scolastico dell’IIS “Raffaele Piria”, Prof.ssa Maria Rosaria Russo, che ha rivolto un caloroso saluto agli ospiti, sottolineando come la dimensione europea rappresenti oggi una delle più importanti opportunità di crescita per la scuola.

Nel suo intervento ha evidenziato come il Piria abbia scelto di investire con convinzione nell’internazionalizzazione, offrendo ai propri studenti esperienze capaci di arricchirli sotto il profilo culturale, umano e professionale. Ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per il percorso condiviso con Euroformaz Group, riconoscendo nella collaborazione instaurata negli anni un valore aggiunto che ha consentito di realizzare progetti di assoluta qualità.

A seguire è intervenuto il Prof. Michele Oliva, Presidente di Euroformaz Group, che ha ripercorso il cammino condiviso

con l’IIS “Raffaele Piria”, ricordando come Erasmus+ rappresenti molto più di un semplice programma europeo. “Ogni progetto Erasmus è un investimento sulle persone. Costruisce ponti tra culture, apre nuovi orizzonti e forma cittadini europei più consapevoli, responsabili e liberi“.

Parole che hanno introdotto perfettamente il significato dell’intera manifestazione. Uno dei momenti più emozionanti è stato l’ingresso delle due piccole madrine, Céline Russo e Carla Ditto, che hanno aperto simbolicamente l’evento. La loro presenza ha rappresentato il futuro, la speranza e le nuove generazioni sulle quali la scuola e il programma Erasmus+ continuano ad investire.

Hanno preso parte alla manifestazione la Prof.ssa Filomena Barbieri e la Prof.ssa Stefania Rizzitano, dirigenti del British Institutes, partner storici di Euroformaz Group, con i quali negli anni sono stati sviluppati numerosi progetti e meeting internazionali.

Molto apprezzato anche il videomessaggio del Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Ferdinando, Maresciallo Maggiore Francesco Vadalà, che ha espresso il proprio plauso per il valore educativo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di diffondere tra i giovani i valori della legalità, della cooperazione e della cittadinanza attiva. Un saluto condiviso anche con la moglie, la Prof.ssa Manuela Olivieri. Numerosa anche la partecipazione di docenti provenienti da diversi istituti scolastici del territorio, ulteriore testimonianza dell’ampia rete educativa costruita negli anni.

A rendere ancora più significativa la serata è stata la presenza di una folta delegazione di studenti dell’IIS “Raffaele Piria”, protagonisti negli ultimi anni di numerose esperienze Erasmus+ in diversi Paesi europei. Il loro entusiasmo, i sorrisi e la consapevolezza maturata attraverso queste esperienze hanno emozionato profondamente il pubblico, offrendo la testimonianza più autentica dell’impatto che Erasmus+ riesce ad avere nella crescita dei giovani.

Nel suo intervento conclusivo, il Prof. Michele Oliva ha voluto rivolgere proprio agli studenti uno dei ringraziamenti più sentiti della serata, definendoli i veri ambasciatori dei valori europei. “Il risultato più bello dei nostri progetti siete voi. Ogni esperienza vissuta, ogni amicizia nata, ogni competenza acquisita rappresenta il patrimonio più prezioso che possiamo consegnare al futuro“.

Nel corso della manifestazione sono stati presentati quattro importanti progetti Erasmus+. L’Ing. Rossella Oliva ha illustrato Digital Harmony, dedicato all’innovazione digitale e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione. La Prof.ssa Filomena Barbieri ha presentato AIfor Young Entrepreneurships, dedicato alle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nel mondo dell’imprenditorialità giovanile.

La Prof.ssa Eleonora Contartese ha presentato il progetto triennale Greening the Game dell’IIS “R. Piria” di Rosarno, dedicato alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza europea, illustrando le principali attività svolte nei Paesi partner. Francia, Turchia, Macedonia del Nord, Romania, Serbia e Italia. Uno dei risultati più significativi della partnership internazionale si è concretizzato con la realizzazione della Green Constitution e con la proclamazione dei giovani Senatori green.

Lo studente Gianpaolo La Torre ha presentato Access for All, raccontando come inclusione, accessibilità e pari opportunità rappresentino valori imprescindibili nella costruzione di una società realmente europea. L’intervento dell’Ing. Dalila Oliva: il momento più emozionante della serata.

Tra gli interventi più apprezzati spicca quello dell’Ing. Dalila Oliva, CEO di Euroformaz Group, figura di riferimento per la pianificazione strategica, l’innovazione e lo sviluppo dei progetti europei dell’organizzazione. Con un intervento di straordinario spessore umano e culturale ha ricordato che Erasmus non è semplicemente un viaggio, ma un processo di trasformazione che coinvolge persone, scuole e comunità.

Ha illustrato la visione che guida l’azione di Euroformaz Group: portare la Calabria in Europa e, allo stesso tempo, portare l’Europa nel territorio, affinché ogni progetto diventi un patrimonio condiviso e un’opportunità di crescita collettiva. Particolarmente toccante il passaggio dedicato agli insegnanti, definiti “la madre di tutte le professioni“, perché dietro ogni professionista di successo esiste sempre un docente che ha saputo accendere una passione e valorizzare un talento. Un messaggio accolto da un lungo e commosso applauso.

A concludere gli interventi istituzionali è stato il Dirigente Maria Rosaria Russo, che ha ringraziato tutti i partner, i relatori, i docenti, gli studenti e gli ospiti intervenuti, ribadendo come la collaborazione tra l’IIS “Raffaele Piria” ed Euroformaz Group rappresenti una delle esperienze più significative di progettazione europea nel panorama scolastico calabrese.

Successivamente il Prof. Michele Oliva ha chiuso ufficialmente i lavori con un sentito ringraziamento rivolto ai partner internazionali, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, ricordando che il vero risultato di Erasmus+ non si misura nel numero dei progetti realizzati, ma nelle persone che riesce a formare e nelle comunità che contribuisce a rendere più aperte, competenti e solidali.

Tra gli applausi finali si è conclusa una serata che ha lasciato nei presenti la consapevolezza che il futuro dell’Europa si costruisce ogni giorno attraverso la scuola, la cooperazione e il coraggio di credere nei giovani. L’Evento Moltiplicatore ha confermato ancora una volta come la consolidata collaborazione tra l’IIS “Raffaele Piria” di Rosarno ed Euroformaz Group rappresenti un modello virtuoso di progettazione europea, capace di trasformare idee, valori e competenze in opportunità concrete per il territorio e per le nuove generazioni.