European Field Target Championship 2026: la Calabria protagonista di una settimana di sport, natura e amicizia europea. I NOMI dei vincitori

Si è concluso lo European Field Target Championship 2026, il Campionato Europeo di Field Target che, dal 7 al 12 luglio, ha trasformato Fagnano Castello e il territorio della Valle dell’Esaro nel punto di riferimento europeo della disciplina. Per un’intera settimana la Calabria ha accolto 159 atleti provenienti da 19 nazioni, impegnati in una competizione di altissimo livello tecnico che ha visto confrontarsi i migliori interpreti europei del Field Target nelle categorie PCP e Springer, oltre alle classifiche Lady, Junior, Veteran e alle competizioni a squadre. Le giornate di gara, disputate lungo i percorsi immersi nei boschi di Monte Caloria, hanno offerto un confronto intenso ed equilibrato, mettendo alla prova precisione, concentrazione e capacità di adattamento degli atleti in un contesto naturale di particolare pregio.

Tra i momenti più emozionanti della manifestazione spicca la straordinaria rimonta dello spagnolo José Redondo Martín-Benito, che nell’ultima giornata di gara ha realizzato l’eccezionale punteggio di 49 bersagli abbattuti su 50, conquistando il titolo europeo nella categoria PCP dopo una prestazione di assoluto livello internazionale. Nella categoria Springer, invece, il tedesco Jan Homann ha confermato il proprio valore dominando la competizione e laureandosi campione europeo 2026. Nelle competizioni a squadre, la Spagna ha conquistato il titolo europeo nella categoria PCP, mentre la Germania si è imposta nella categoria Springer.

Da segnalare anche gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle classi Veteran: Gabriele Meggiato ha conquistato il secondo posto nella categoria Veteran PCP, mentre Vincenzo Maccarone ha ottenuto il terzo posto nella Veteran Springer, portando i colori azzurri sul podio continentale.

Sport, ambiente e organizzazione

Lo European Field Target Championship 2026 ha rappresentato molto più di una competizione sportiva. L’evento ha confermato come il Field Target sia una disciplina capace di coniugare agonismo, rispetto dell’ambiente e autentico spirito di amicizia internazionale. I partecipanti hanno espresso grande apprezzamento per i percorsi di gara realizzati nell’area di Monte Caloria, riconoscendone l’elevata qualità tecnica, il perfetto inserimento nel contesto naturale e l’organizzazione complessiva della manifestazione.

Fondamentale è stato il lavoro congiunto della FIDASC e della ASD Field Target Calabria, alla quale la Federazione aveva affidato il coordinamento delle attività operative, logistiche e organizzative sul territorio. L’impegno di marshall, giudici di gara, volontari e staff tecnico ha consentito lo svolgimento della manifestazione secondo gli elevati standard richiesti dalla European Field Target Federation.

La manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione del territorio. Atleti e accompagnatori hanno soggiornato nelle strutture ricettive della Valle dell’Esaro e della costa tirrenica, apprezzando il patrimonio naturalistico, i borghi, l’enogastronomia e la tradizionale ospitalità calabrese. L’evento ha così contribuito a far conoscere il territorio ben oltre i confini nazionali.

Le visite istituzionali e la cerimonia di premiazione

Sabato, nella giornata conclusiva delle prove, su Monte Caloria erano presenti il consigliere di maggioranza della Regione Calabria Angelo Brutto, il presidente nazionale FIDASC Felice Buglione, il presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il presidente FIDASC Calabria Francesco Citriniti e il sindaco di Fagnano Castello Raffaele Giglio. La visita istituzionale è stata l’occasione per far conoscere alle autorità presenti la disciplina FIDASC del Field Target, il modus operandi della Federazione nel corso delle manifestazioni, l’alta valenza sportiva e l’attenzione verso la natura e l’ecosostenibilità.

La cerimonia conclusiva di premiazione si è svolta presso l’Anfiteatro comunale “Luigi Turco” di Fagnano Castello, alla presenza del consigliere regionale Piercarlo Chiappetta, oltre che del presidente nazionale FIDASC Felice Buglione, del presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, del presidente FIDASC Calabria Francesco Citriniti e del sindaco Raffaele Giglio. La partecipazione istituzionale ha testimoniato l’importanza sportiva e istituzionale dell’evento.

L’assessore allo Sport della Regione Calabria Eulalia Micheli, impossibilitata a essere presente alla manifestazione, ha inviato un cordiale saluto agli atleti attraverso un comunicato scritto, letto durante la cerimonia. I suoi saluti sono stati rivolti agli organizzatori, alle autorità presenti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Un’eredità per il Field Target calabrese e italiano

Con la conclusione dello European Field Target Championship 2026 si chiude una settimana che ha visto la Calabria al centro dello sport europeo, lasciando un’eredità fatta di relazioni internazionali, promozione del territorio e crescita dell’intero movimento del Field Target italiano. Per sei giorni i boschi di Monte Caloria hanno accolto atleti provenienti da tutta Europa, trasformandosi in un luogo di confronto sportivo, amicizia e condivisione.

Tra sentieri immersi nella natura, i paesaggi della Valle dell’Esaro, l’accoglienza delle comunità locali e i sapori della tradizione calabrese, la manifestazione ha offerto ai partecipanti un’esperienza andata ben oltre la competizione agonistica. Lo European Field Target Championship 2026 lascia così il ricordo di un territorio che ha saputo coniugare sport, ambiente e ospitalità, dimostrando di poter accogliere con competenza e professionalità uno dei più importanti appuntamenti internazionali della disciplina. Il patrimonio di esperienza, relazioni e collaborazione istituzionale maturato durante l’evento rappresenta un punto di partenza per il futuro del Field Target in Calabria e in Italia.

Le classifiche finali

PCP individuale

José Redondo Martín-Benito – Spagna Deyan Markov – Bulgaria Richard Green – Inghilterra

Springer individuale

Jan Homann – Germania Martin Owens – Inghilterra Nikolay Dimitrov – Bulgaria

Junior PCP

Sofia Steimer – Germania Preslav Yotov – Bulgaria Dimitra Kesoglou – Grecia

Lady PCP

Bianca Mueller – Germania Nadezhda Gergushka – Bulgaria Ana Pereira – Portogallo

Veteran PCP

Guido Kuppens – Belgio Gabriele Meggiato – Italia Anthony Magri Smith – Malta

Veteran Springer

Herbie Von Der Stein – Inghilterra Rennie Scorfna – Malta Vincenzo Maccarone – Italia

Squadre PCP

Spagna Bulgaria Inghilterra

Squadre Springer