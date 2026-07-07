Eruzione Etna, cenere sul cielo di Catania: aeroporto chiuso fino alle 14

Prosegue la nuova fase eruttiva del vulcano con emissione di cenere dal cratere Voragine. Stop ad arrivi e partenze all’aeroporto Fontanarossa, mentre lo scalo di Comiso resta operativo

Eruzione Etna
Foto di Renzo Pellicano

Continua la nuova fase eruttiva dell’Etna, con l’emissione di cenere dalla bocca sull’alto fianco orientale del cratere Voragine, e prosegue “l’interruzione delle attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze” all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che è esteso alle ore 14 di oggi. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo dal capoluogo etneo e quello di Comiso, nel Ragusano, che invece è regolarmente attivo. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

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