Estate Messina 2026, domani a Palazzo Zanca la presentazione del programma degli eventi

Domani, martedì 7 luglio, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario degli appuntamenti Estate Messina 2026, promosso dall’Amministrazione comunale. Interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura Rosario Coppolino.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli appuntamenti estivi e le principali novità dell’edizione 2026. Un programma condiviso che punta a valorizzare spettacolo, musica, cinema e intrattenimento, rafforzando l’attrattività della città durante la stagione estiva, in un periodo caratterizzato dalla presenza di turisti e vacanzieri, e favorendo al contempo la partecipazione della cittadinanza.