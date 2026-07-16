Estate in Calabria, FlixBus amplia la rete: aumentano i collegamenti per turisti e viaggiatori

FlixBus potenzia il servizio in Calabria per l’estate per facilitare gli spostamenti di chi parte dalla Calabria durante il periodo estivo e, viceversa, di chi si dirige verso la regione come turista. Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: di supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio regionale e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale. FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri, per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza. Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Nuove linee stagionali che connettono la Calabria col resto d’Italia

Una prima novità riguarda l’aumento sulle frequenze delle tratte fra la Calabria e l’aeroporto di Napoli Capodichino, quarto aeroporto italiano per traffico passeggeri, che per tutta la stagione sarà collegato ogni giorno, senza cambi, con ben 14 località di mare, fra cui Sibari, Cariati, Corigliano-Rossano, Cirò Marina e Crotone, oltre che con paesi dell’entroterra come Castrovillari e Mormanno.

Chi atterra nello scalo partenopeo dall’estero potrà così proseguire il suo viaggio in Calabria con facilità, raggiungendo aree a vocazione turistica ma anche luoghi meno battuti, come il Parco del Pollino. Verso il Cosentino e il Crotonese operano più corse anche da Napoli e Salerno, e in generale si consolida la rete dei collegamenti fra la Calabria e altre aree strategiche del Sud Italia.

La Puglia, innanzitutto: da snodi importanti come Cosenza, Lamezia Terme e Villa San Giovanni aumentano i collegamenti con Bari e debuttano quelli per Brindisi, Lecce e Gallipoli. Inoltre, vengono inaugurati collegamenti stagionali fra Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto verso Amendolara, Montegiordano Scalo, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Tarsia, con la possibilità di veicolare nuovi arrivi sul territorio.

Si rafforzano anche le rotte con la Basilicata, con un incremento dei collegamenti operativi con Matera, Metaponto e Policoro, e quelle con la Sicilia: Messina, Catania, Palermo e Trapani sono raggiungibili ancora più volte da Cosenza, Lamezia Terme, Sibari e Villa San Giovanni; viceversa, chi questa estate vorrà esplorare la Calabria partendo dalla Sicilia potrà scegliere fra ancora più soluzioni di viaggio.

Restano operative tutte le tratte esistenti fra la Calabria e alcune delle principali città italiane: da Roma, Firenze, Bologna si possono raggiungere Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, ma anche località più piccole come Castrovillari, Gioia Tauro o Rosarno. In questo modo, la rete di FlixBus estende la sua capillarità alla provincia calabrese, oltre i capoluoghi.

Con FlixBus emissioni di CO 2 ridotte dell’84% rispetto all’auto privata

L’estensione della rete di collegamenti in Calabria non risponde solo a un’esigenza di mobilità, ma permette di promuovere un modello di viaggio più efficiente. Proponendosi come concreta alternativa all’auto privata, il servizio può contribuire a ridurre il numero di veicoli in circolazione durante il periodo estivo, spesso soggetto a congestionamenti.

Scegliendo l’autobus anziché l’auto privata, si potrà contribuire a ridurre il proprio impatto: infatti, chi viaggia con FlixBus in Italia emette in media almeno 5 volte meno CO 2 per km rispetto a chi percorre lo stesso tragitto in auto.[1] Nello specifico, chi si sposta verso Cosenza da Lecce in auto emette in media circa 50 kg di CO 2 , contro i circa 8 emessi con FlixBus – per un risparmio di CO 2 stimato dell’84%.

FlixBus ora si prenota con ChatGPT e si paga con Klarna. Lanciato un questionario per i passeggeri

A partire da quest’estate è possibile cercare e prenotare i propri viaggi sugli autobus verdi attraverso una semplice chiacchierata con ChatGPT. Cliccando qui o cercando FlixBus tra le applicazioni è possibile accedere al sistema di prenotazione direttamente sulla piattaforma e cercare itinerari, confrontare le opzioni di viaggio e accedere facilmente ai collegamenti offerti. Al di là di questa novità, il modo più facile per prenotare un biglietto è utilizzare direttamente il sito oppure la app gratuita. Per chi preferisse l’acquisto fisico è possibile recarsi presso uno dei rivenditori ufficiali. Se ci saranno ancora posti disponibili sarà possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista sul posto. In fase di acquisto, gli utenti potranno ora selezionare anche Klarna come metodo di pagamento per le proprie corse.

In linea con la volontà di migliorare l’esperienza di chi viaggia, FlixBus ha reso disponibile ai passeggeri un questionario attraverso cui segnalare criticità e problemi nelle fermate da cui partono. Il questionario si inserisce nell’iniziativa promossa da FlixBus per realizzare un Piano Nazionale per le Autostazioni, per garantire a chi viaggia in autobus la stessa dignità di chi si sposta in treno o in aereo.

[1] Per un confronto tra i fattori di emissione dei diversi mezzi di trasporto: 2025-Avoided-Emissions-Methodology-Document.pdf pp. 8-9.