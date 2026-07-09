“Estate Addosso”, a villa Dante la presentazione del progetto dedicato ai giovani di Messina

Si terrà domani, venerdì 10 luglio, alle ore 10.00, presso il Centro E-SiSto! di Villa Dante, la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di “Estate Addosso”, il progetto che negli anni si è affermato come una delle più significative esperienze di inclusione sociale rivolte ai giovani della città. Interverranno il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e l’amministratore unico della Messina Social City, Mario Briguglio, che illustreranno il valore sociale dell’iniziativa e gli obiettivi della nuova edizione.

La presentazione sarà occasione per ripercorrere il percorso di crescita di una progettualità nata in forma sperimentale e oggi divenuta un intervento strutturato e consolidato, capace di coinvolgere ogni anno migliaia di giovani e una rete sempre più ampia di enti ospitanti. Un’esperienza di welfare di comunità orientata alla crescita personale, alla partecipazione e all’acquisizione di nuove competenze. Nel corso della conferenza saranno presentati i risultati raggiunti nelle precedenti edizioni e i dati che testimoniano il consolidamento del progetto, che anche quest’anno coinvolgerà giovani tra i 16 e i 25 anni in un percorso educativo ed esperienziale finalizzato a promuovere autonomia, responsabilità e partecipazione attiva nella vita della comunità.

L’appuntamento rappresenterà anche un momento di confronto sul ruolo che “Estate Addosso” ha assunto nel tempo nell’ambito delle politiche sociali cittadine: un esempio di programmazione capace di trasformare una sperimentazione in un modello stabile di inclusione, partecipazione e collaborazione tra istituzioni, giovani e territorio.