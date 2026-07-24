Esodo estivo, oltre 27 milioni di spostamenti nel primo grande fine settimana di partenze: traffico intenso in Calabria e Sicilia

Primo grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi, pari a 1.414. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Gemme: “siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico”

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro – sottolinea l’Ad Gemme – vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”.

Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, 24 luglio, domani mattina, sabato 25 luglio, e domenica pomeriggio, 26 luglio

Lungo la rete Anas, per l’ultimo fine settimana di luglio, è atteso un traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, 24 luglio, domani mattina, sabato 25 luglio, e domenica pomeriggio, 26 luglio. Oggi pomeriggio e sabato mattina sono previsti spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per i fine settimana brevi verso le località di villeggiatura e di mare. Domenica pomeriggio, invece, è previsto un aumento dei rientri verso le grandi città.

Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas, all’indirizzo https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo, e su quello di Viabilità Italia, all’indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/28345.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 24 luglio, dalle ore 16 alle 22, sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7.00 alle 22.00.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, a partire dalla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e dalle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria.

In Sicilia, particolare attenzione è rivolta alle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, mentre in Sardegna i flussi potranno interessare la strada statale 131 Carlo Felice.

Nel Lazio, tra le arterie maggiormente trafficate figura la strada statale 148 Pontina, che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Tra le direttrici interessate figura anche l’Itinerario E45, costituito dalla SS675 e dalla SS3 bis, che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e collega il Nord-Est con il Centro Italia.

Tra le strade da monitorare ci sono inoltre la SS1 Aurelia, che interessa Lazio, Toscana e Liguria, e la SS16 Adriatica, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto.

Al Nord, l’aumento del traffico potrà riguardare i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, in direzione dei valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima della partenza la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it, disponibile al link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo.