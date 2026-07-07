Eruzione Etna, allerta da rossa ad arancione: riapre l’aeroporto di Catania

“In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche da rosso ad arancione, è stato deliberato il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato. I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di decollo e atterraggio dei voli“. Lo comunica la Sac, società che gestisce lo scalo dal capoluogo etneo precisando che “i passeggeri sono comunque pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto”.