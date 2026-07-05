Eruzione Etna, 23 voli dirottati da Catania a Palermo. Il grande spettacolo visto da Reggio Calabria | FOTOGALLERY

L’Etna in eruzione dal cratere sommitale della Voragine sta regalando questa sera uno spettacolo davvero straordinario, non solo in Sicilia ma anche in Calabria. Le immagini dell’eruzione sono ben visibili da Reggio Calabria e dalla sua costa jonica, oltre che dalle isole Eolie e dal promontorio di Capo Vaticano. Punti di visuale straordinari anche dalla Costa Viola. Disagi, invece, al traffico aereo in Sicilia. La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, in seguito alle attività vulcaniche di oggi, a causa della rotazione dei venti è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea Sud-Ovest (settore C1) fino alle ore 5 di domani mattina lunedì 6 luglio. Conseguentemente al momento sono interrotte tutte le attività di volo serali e notturne per i voli in arrivo a Catania. Consentite le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto. Nube di cenere sull’Etna, sospesi gli arrivi.

Gesap, l’ente che gestisce l’aeroporto di Palermo, ha fatto sapere che da stamattina, a causa dell’eruzione dell’Etna, nello scalo Falcone-Borsellino sono stati deviati 23 voli da Catania. L’ente aggiunge che nonostante il traffico sostenuto di oggi, con 114 voli in arrivo e 112 in partenza, fino almeno alle 17.30 non sono stati registrati disagi. Ed in ogni caso – si aggiunge – si sta lavorando per assistere ogni passeggero dei voli ex Catania, che a bordo dei bus disposti dalle compagnie aeree saranno trasferiti all’aeroporto Fontanarossa.