Eolie Music Fest: Shablo, Gaia e non solo! Il programma e gli ospiti dell’edizione 2026

L’Eolie Music Fest riparte con Brand Eolie. L’edizione 2026 vede una nuova partnership per il rilancio del festival e un nuovo capitolo della sua storia, con una governance rinnovata, un format rafforzato e una partnership strategica con Brand Eolie, realtà composta da professionisti dell’arcipelago impegnati nella promozione e valorizzazione del territorio.

Roberto Ongaro, fondatore di 2 Changing Art e produttore della manifestazione, ha presentato il nuovo assetto del festival, chiarendo che l’operazione ha riguardato esclusivamente l’acquisizione del marchio registrato “Eolie Music Fest”, senza alcun coinvolgimento della precedente società di gestione. Scelta questa, che segna una netta discontinuità con il passato e l’avvio di un nuovo percorso.

Confermato il format che ha reso celebre il festival: il floating fest, con i concerti sul caicco-palco, oggi ulteriormente potenziato attraverso una visione che unisce spettacolo, sostenibilità ambientale, tutela del mare e valorizzazione del patrimonio delle Isole Eolie. A sostenere il progetto anche importanti partner come Changan, main sponsor automobilistico, e Vivo Concerti.

Determinante per il rilancio dell’evento l’alleanza con Brand Eolie, che rappresenta il punto di riferimento territoriale del festival. La collaborazione consentirà di coordinare al meglio accoglienza, trasporti marittimi, ospitalità, ristorazione e servizi, favorendo una piena integrazione con il tessuto economico locale e offrendo un’esperienza sempre più coinvolgente per pubblico e artisti.

Tre le giornate dell’edizione 2026, confermando la formula che unisce musica dal vivo e paesaggi unici del Mediterraneo.

Si inizia venerdì 17 luglio alle 17 a Capo d’Orlando, con i concerti di Aiello e Shablo sul caicco-palco. Alle 23.30, invece, DJ set in mare con Andro e Shablo.

Sabato 18 luglio il festival si sposta a Santa Marina Salina. Alle 17 il live di Mannarino e Gaia, mentre alle 23.30 è previsto il DJ set di Andro, con imbarco da Marina Corta a Lipari.

Domenica 19 luglio, sempre a Santa Marina Salina, gran finale con Brunori Sas, Maria Antonietta & Colombre, Samuel e Andro, tra concerti e DJ set immersi nello straordinario scenario dell’arcipelago.

Con questa nuova visione, l’Eolie Music Fest si rilancia come un evento capace di coniugare musica, turismo sostenibile e valorizzazione del territorio. Grazie alla partnership con Brand Eolie e a una rete di collaborazioni strategiche, il festival punta a diventare un modello di promozione culturale e ambientale, rafforzando il legame tra l’evento e l’identità autentica delle Sette Sorelle eoliane.