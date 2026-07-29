Enna, dopo la conferma in Serie D arriva anche il cambio di proprietà

Dopo la conferma in Serie D arrivata ieri, con ammissione ufficiale, l’Enna programma la prossima stagione e lo fa partendo da una nuova proprietà. Il club ha infatti annunciato questo in una nota. “Si chiude un capitolo importante della storia dell’Enna Calcio e se ne apre uno nuovo, fatto di responsabilità, entusiasmo e ambizione. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per salvaguardare il patrimonio sportivo dell’Enna e garantire continuità a una società che appartiene alla storia e all’identità della nostra città. Grazie alla passione e alla lungimiranza di Di Pietro 3.0 S.r.l. e Fratelli Vigneri S.n.c., è stato completato il passaggio delle quote societarie, assicurando un futuro alla nostra squadra”.

“È solo il primo passo. Il Progetto Enna Calcio apre le porte ad aziende, imprenditori e professionisti che vorranno contribuire alla crescita di una realtà che punta a diventare un riferimento sportivo, economico e sociale per il territorio. Vogliamo ringraziare la dirigenza uscente, nella persona di Luigi Stompo e Fabio Montesano per aver permesso che tutto questo si verificasse nei termini stabiliti, e, per aver portato il nome dell’Enna Calcio in alto e in giro per l’Italia. Ora inizia il lavoro per costruire, con competenza e programmazione, uno staff tecnico e una rosa competitiva per la Serie D 2026/2027, restituendo entusiasmo a una piazza che merita di vivere il calcio con orgoglio.

Nei prossimi giorni presenteremo la Campagna Abbonamenti 2026/2027: ogni abbonamento sarà un gesto di fiducia, un contributo concreto e un segnale di appartenenza ai colori gialloverdi. Ai tifosi chiediamo di starci vicino. Metteremo energia, competenza e sacrificio al servizio di questi colori, per portare il nome di Enna il più in alto possibile. Questo è un nuovo inizio. Scriviamolo insieme”.