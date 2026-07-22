Emergenza incendi in Sicilia: Vigili del Fuoco impegnati in diverse province

La Sicilia continua a fronteggiare una vasta emergenza incendi che, nelle ultime ore, ha coinvolto numerose aree dell’isola. Diversi roghi si sono sviluppati contemporaneamente in più province, rendendo necessario un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Le operazioni di contenimento e spegnimento stanno impegnando i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il Corpo Forestale, chiamati a intervenire su più fronti in condizioni particolarmente complesse. La situazione più delicata viene segnalata nel Palermitano, dove le fiamme continuano a minacciare diverse zone e sono state mobilitate anche squadre provenienti da altre province. Incendi risultano attivi o sono stati segnalati anche nelle province di Catania, Agrigento, Siracusa e Messina. In alcune aree i soccorritori attendono l’arrivo dei mezzi aerei per sostenere le attività condotte da terra, mentre altrove proseguono gli interventi per impedire alle fiamme di avanzare ulteriormente.

Incendi nel Palermitano, Castronovo resta la situazione più critica

Il fronte più preoccupante dell’emergenza incendi in Sicilia si registra nella provincia di Palermo. A Castronovo le fiamme continuano a rappresentare una minaccia e le operazioni di spegnimento non risultano ancora concluse. La presenza di più incendi contemporanei ha richiesto un rafforzamento del dispositivo di soccorso. Nel territorio palermitano sono infatti arrivate squadre dei Vigili del Fuoco provenienti anche dalle province di Trapani e Messina, impegnate a supportare il personale locale nelle attività di contenimento. L’obiettivo degli operatori è limitare l’estensione dei roghi, proteggere le aree interessate e impedire che il fuoco raggiunga altre porzioni di territorio. La complessità dell’intervento è legata alla presenza di diversi fronti attivi, distribuiti in più comuni della provincia.

Roghi a Trabia, Casteldaccia e Villagrazia di Carini

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro anche per fronteggiare gli incendi divampati a Trabia, Casteldaccia e Villagrazia di Carini. Si tratta di tre ulteriori aree del Palermitano nelle quali è stato necessario avviare operazioni di spegnimento. La contemporaneità dei roghi sta imponendo una gestione coordinata delle risorse disponibili. Gli uomini impegnati sul territorio devono operare su scenari differenti, mantenendo sotto controllo l’evoluzione delle fiamme e intervenendo nei punti in cui il rischio di propagazione appare maggiore. L’arrivo dei rinforzi da Trapani e Messina consente di aumentare il numero delle squadre operative, distribuendole tra le zone colpite. Il lavoro resta tuttavia complesso, poiché l’emergenza non riguarda un singolo incendio, ma una serie di roghi sviluppatisi in diverse località della stessa provincia.

Alte colonne di fumo visibili da Palermo, incendio nell’area rurale di Monreale

Un altro incendio ha interessato la campagna circostante Monreale. Da alcune zone periferiche di Palermo sono visibili alte colonne di fumo provenienti dall’area rurale coinvolta dal rogo. La presenza del fumo, osservabile anche a distanza, rende evidente l’ampiezza del fronte di fuoco sviluppatosi nella campagna. Le fiamme hanno interessato il territorio rurale attorno a Monreale, aggiungendo un ulteriore punto critico alla già complessa situazione registrata nel Palermitano. Il rogo di Monreale si inserisce quindi in un quadro provinciale caratterizzato da numerosi interventi contemporanei. Mentre a Castronovo permane la situazione più critica, le squadre sono chiamate a operare anche a Trabia, Casteldaccia, Villagrazia di Carini e nelle campagne monrealesi.

Incendi nel Catanese, fiamme a Belpasso e Militello in Val di Catania

L’emergenza non riguarda soltanto la parte occidentale della Sicilia. Nel Catanese sono stati segnalati incendi a Belpasso e Militello in Val di Catania, dove i soccorritori stanno lavorando per rallentare l’avanzata delle fiamme. In entrambe le aree le operazioni vengono condotte da terra, mentre si attende l’arrivo dei mezzi aerei necessari a sostenere l’attività delle squadre. L’intervento dall’alto rappresenta un supporto importante quando il fuoco interessa aree difficili da raggiungere o quando l’estensione del fronte rende più complesso il contenimento con i soli mezzi terrestri. Nell’attesa, il personale impegnato sta cercando di limitare la propagazione degli incendi. La priorità è evitare che le fiamme si estendano ulteriormente, mantenendo sotto controllo i punti più esposti fino all’arrivo del supporto aereo.

Bivona, l’incendio non è stato ancora completamente domato

Situazione delicata anche in provincia di Agrigento, dove non è stato ancora completamente domato l’incendio sviluppatosi a Bivona. Le operazioni proseguono per spegnere gli ultimi fronti e mettere in sicurezza l’area interessata. Il fatto che il rogo non sia stato ancora completamente domato rende necessario mantenere alta l’attenzione, continuando a monitorare l’evoluzione delle fiamme e gli eventuali punti ancora attivi. L’incendio di Bivona rappresenta uno dei diversi scenari sui quali stanno intervenendo in queste ore le strutture impegnate nell’emergenza. Anche nell’Agrigentino, infatti, il fuoco ha interessato più zone.

Agrigento, un fronte di fuoco nella zona di Parco Icari

Nel capoluogo agrigentino un altro fronte di fuoco ha coinvolto la zona di Parco Icari. L’incendio si aggiunge a quello ancora non completamente domato a Bivona, ampliando il quadro degli interventi necessari nella provincia. La presenza di due distinti fronti conferma come l’ondata di incendi stia interessando territori differenti, costringendo le squadre operative a distribuire uomini e mezzi tra più aree. Anche in questo caso l’attività dei soccorritori è rivolta al contenimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona colpita. Il monitoraggio resta indispensabile fino al completo spegnimento, per evitare che eventuali focolai possano riprendere vigore.

Incendi nel Siracusano, interventi notturni in tre comuni

L’ondata di incendi in Sicilia ha coinvolto anche il territorio siracusano. Durante la notte sono stati effettuati interventi a Carlentini, Palazzolo Acreide e Noto. Le operazioni notturne hanno interessato dunque tre diversi comuni della provincia di Siracusa. Anche in quest’area le squadre sono state chiamate a intervenire per fronteggiare i roghi e contenere la loro estensione. Gli interventi condotti nelle ore notturne si inseriscono nel più ampio dispositivo attivato in tutta l’isola. Da Palermo a Catania, passando per Agrigento, Siracusa e Messina, il personale di soccorso continua a operare su numerosi scenari.

Spento il rogo tra Letojanni e Pagliara

Nel Messinese, invece, è stato spento l’incendio divampato tra Letojanni e Pagliara. Le operazioni hanno consentito di domare le fiamme, ma il rogo ha provocato danni rilevanti al patrimonio naturale dell’area. L’incendio ha infatti distrutto diversi ettari di macchia mediterranea. Nonostante lo spegnimento del fronte, resta quindi pesante il bilancio ambientale, con una vasta porzione di vegetazione interessata dal passaggio del fuoco. La conclusione delle attività di spegnimento tra Letojanni e Pagliara rappresenta un dato positivo all’interno di un quadro regionale ancora complesso. In molte altre zone della Sicilia, infatti, gli interventi risultano ancora in corso.

Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale impegnati su più fronti

La diffusione degli incendi in province diverse sta richiedendo un’azione coordinata da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale. Le squadre stanno operando contemporaneamente nel Palermitano, nel Catanese, nell’Agrigentino e nel Siracusano, mentre nel Messinese è stato completato lo spegnimento del rogo tra Letojanni e Pagliara. Il Palermitano rimane il territorio maggiormente sotto pressione, con incendi segnalati a Castronovo, Trabia, Casteldaccia, Villagrazia di Carini e Monreale. La necessità di far arrivare rinforzi dalle province di Trapani e Messina conferma la portata dell’emergenza. Nel Catanese l’attenzione resta concentrata sugli incendi di Belpasso e Militello in Val di Catania, dove i soccorritori lavorano in attesa dei mezzi aerei. Nell’Agrigentino proseguono invece le operazioni a Bivona e nella zona di Parco Icari, mentre nel Siracusano gli interventi hanno interessato Carlentini, Palazzolo Acreide e Noto.