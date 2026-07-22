Emergenza incendi in provincia di Messina, squadre operative senza sosta su più fronti

Anche oggi permane una giornata particolarmente impegnativa per il Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, impegnato fin dalle prime ore del mattino, e per l’intera giornata, in una vasta serie di interventi di soccorso tecnico urgente legati a incendi boschivi e di interfaccia che hanno interessato diverse zone del territorio provinciale. La sinergia tra il C.O.P. (Centro Operativo Provinciale) e la SO115 ha permesso di coordinare costantemente il personale operativo. La SO115 ha gestito complessivamente 17 interventi di rilievo, dislocando sul campo numerose squadre terrestri, tra personale permanente e volontario, squadre della Forestale, moduli boschivi e DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento).

Tra le aree maggiormente interessate e presidiate dalle squadre figurano zone della provincia di Messina

Tra le aree maggiormente interessate e presidiate dalle squadre figurano i territori comunali di Saponara, Santo Stefano di Camastra, Roccella Val Demone, Mojo, Condrò, Francavilla di Sicilia, Tortorici, nonché le zone collinari e periferiche di Messina (Salice, Castanea, Faro Superiore) e Taormina, con particolare attenzione alla contrada Mastrissa. Anche una squadra operativa e una ABP (Autobotte Pompa) sono state inviate a Ragalna (CT) per supportare il Comando VF di Catania. La complessità degli scenari operativi ha richiesto un imponente dispiegamento di forze e una perfetta sinergia tra le componenti operative sul campo, coordinate dai funzionari di guardia e dai capisquadra. Le operazioni di bonifica e controllo dei focolai residui proseguono senza sosta per garantire la totale messa in sicurezza delle aree interessate. Il dispositivo di soccorso resta invariato, mantenendo il raddoppio dei turni anche dalle ore 20 di questa sera. Seguiranno aggiornamenti.