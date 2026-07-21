Emergenza incendi a Messina, Minutoli soddisfatto: “rafforzato il servizio di avvistamento e vigilanza”

Il Presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Minutoli, esprime soddisfazione per il tempestivo riscontro fornito dall’Amministrazione comunale di Messina in merito alla richiesta di potenziamento del servizio di avvistamento e vigilanza antincendio sul territorio cittadino. “L’eccezionale innalzamento delle temperature registrato negli ultimi giorni, unitamente al bollettino di allerta rossa diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e al crescente numero di incendi che stanno interessando diverse aree del territorio messinese, impongono la massima attenzione e l’adozione di ogni misura utile a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio ambientale della nostra città. Per tali ragioni ho ritenuto necessaria un’integrazione del servizio di avvistamento antincendio, al fine di incrementare la sorveglianza e la vigilanza nelle zone maggiormente esposte al rischio, garantendo un presidio più capillare e una più rapida capacità di intervento in caso di emergenza”, evidenzia.

Il Presidente del Consiglio Comunale ha rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco

Il Presidente del Consiglio Comunale ha quindi rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco per aver accolto con tempestività la richiesta, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione nei confronti delle esigenze della collettività e delle criticità connesse all’attuale situazione emergenziale. “Desidero esprimere il mio compiacimento per la pronta risposta del Sindaco, che ha immediatamente attivato le necessarie interlocuzioni per assicurare un ulteriore rafforzamento del servizio sul territorio. In una fase particolarmente delicata come quella che stiamo vivendo, è fondamentale che tutte le istituzioni operino in piena sinergia, mettendo in campo ogni risorsa disponibile, comprese le forze del volontariato, ormai indispensabili, per prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi. Rimaniamo adesso in attesa dell’attivazione dei servizi integrativi, certi che una maggiore presenza sul territorio contribuirà ad aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e a salvaguardare il nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico”, conclude Minutoli.