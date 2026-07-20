Elon Musk a favore di Mario Roggero: messaggio durissimo contro il giudice

Il caso Mario Roggero torna al centro del dibattito pubblico dopo la condanna del gioielliere piemontese a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina. La vicenda ha riacceso il confronto sulla legittima difesa, sul confine tra reazione a un’aggressione e uso eccessivo della forza, dividendo profondamente l’opinione pubblica. La sentenza nei confronti del gioielliere ha suscitato reazioni contrastanti: da una parte chi ritiene necessaria la tutela dei cittadini e dei commercianti vittime di violenze, dall’altra chi sottolinea il rispetto dei limiti previsti dalla legge nell’uso della forza.

Elon Musk si schiera a favore di Mario Roggero

Nel dibattito è intervenuto anche Elon Musk, imprenditore e proprietario di Tesla, che ha espresso pubblicamente il proprio sostegno al gioielliere attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X.

Musk ha definito la condanna una scelta ingiusta, prendendo posizione a favore di Roggero e criticando l’esito giudiziario della vicenda: “E’ una follia!”, ha dichiarato il patron di Tesla che ha poi aggiunto: ”in questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna”, ha scritto il patron di Tesla.