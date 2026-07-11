Elezioni Reggio Calabria, iscritto a ruolo il ricorso di Alternativa Popolare: in bilico il seggio di Pazzano

Iscritto a ruolo il ricorso presentato da Alternativa Popolare in merito al riconteggio che ha visto andare a Saverio Pazzano il seggio precedentemente ottenuto da Emiliano Imbalzano

massimo ripepi emiliano imbalzano

Nonostante siano passate parecchie settimane, la partita relativa alle Elezioni Comunali di Reggio Calabria non è ancora chiusa. È stato iscritto al ruolo il ricorso presentato da Alternativa Popolare in merito al riconteggio che ha portato all’ultimo cambio di seggio e che ha visto Emiliano Imbalzano dover cedere il proprio posto a Saverio Pazzano. Quando un ricorso viene “iscritto a ruolo”, significa che è stato ufficialmente registrato presso l’ufficio giudiziario competente ed è entrato nel sistema del tribunale o della corte. Da quel momento il procedimento esiste formalmente e può proseguire.

La questione risulta parecchio importante negli equilibri interni al Consiglio Comunale. Imbalzano, infatti, è rientrato in Consiglio dopo l’ingresso di Massimo Ripepi nella giunta Cannizzaro. Allo stesso tempo però, Alternativa Popolare spera di riottenere il secondo seggio che andrebbe a Vincenzo Roberto Leo, primo dei non eletti della lista. In questo caso, cambierebbero leggermente anche le dinamiche fra Maggioranza e Opposizione: il sindaco Cannizzaro guadagnerebbe un altro seggio, mentre a sinistra ci sarebbe un profilo autorevole in meno in Consiglio Comunale come Saverio Pazzano, già in corsa per il ruolo di sindaco.

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