Elezioni Reggio Calabria, c’è la data del ricorso di Alternativa Popolare: cosa cambia in Consiglio Comunale

Il 2 settembre verrà discusso il ricorso presentato da Alternativa Popolare in merito al riconteggio dei voti che ha portato Saverio Pazzano in Consiglio Comunale togliendo un seggio alla lista di Massimo Ripepi

intervista massimo ripepi ed emiliano imbalzano

Ancora un seggio in bilico a Palazzo San Giorgio. A 2 mesi dalle Elezioni Comunali di Reggio Calabria, la squadra dei consiglieri non è ancora completa. O meglio, non si è ancora certi che sia quella definitiva. C’è un ricorso in ballo, quello presentato da Alternativa Popolare in merito al riconteggio che ha portato all’ultimo cambio di seggio e che ha visto Emiliano Imbalzano dover cedere il proprio posto a Saverio Pazzano. 

Nel frattempo, Imbalzano è entrato ugualmente in Consiglio Comunale sfruttando il posto libero lasciato da Massimo Ripepi, divenuto assessore della giunta Cannizzaro. Alternativa Popolare però vuole anche un secondo seggio, quello che andrebbe a Vincenzo Roberto Leo, primo dei non eletti della lista.

La novità delle ultime ore riguarda la data in cui verrà discusso il ricorso: il 2 settembre 2026. Se la ragione dovesse andare alla lista di Massimo Ripepi, AP otterrebbe un secondo seggio che andrebbe a rinforzare la maggioranza del sindaco Cannizzaro; in caso contrario, il seggio verrebbe confermato a “La Strada”, dunque Saverio Pazzano, già candidato sindaco, conserverebbe il posto sui banchi dell’opposizione.

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