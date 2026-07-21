Elezioni Reggio Calabria, c’è la data del ricorso di Alternativa Popolare: cosa cambia in Consiglio Comunale

Ancora un seggio in bilico a Palazzo San Giorgio. A 2 mesi dalle Elezioni Comunali di Reggio Calabria, la squadra dei consiglieri non è ancora completa. O meglio, non si è ancora certi che sia quella definitiva. C’è un ricorso in ballo, quello presentato da Alternativa Popolare in merito al riconteggio che ha portato all’ultimo cambio di seggio e che ha visto Emiliano Imbalzano dover cedere il proprio posto a Saverio Pazzano.

Nel frattempo, Imbalzano è entrato ugualmente in Consiglio Comunale sfruttando il posto libero lasciato da Massimo Ripepi, divenuto assessore della giunta Cannizzaro. Alternativa Popolare però vuole anche un secondo seggio, quello che andrebbe a Vincenzo Roberto Leo, primo dei non eletti della lista.

La novità delle ultime ore riguarda la data in cui verrà discusso il ricorso: il 2 settembre 2026. Se la ragione dovesse andare alla lista di Massimo Ripepi, AP otterrebbe un secondo seggio che andrebbe a rinforzare la maggioranza del sindaco Cannizzaro; in caso contrario, il seggio verrebbe confermato a “La Strada”, dunque Saverio Pazzano, già candidato sindaco, conserverebbe il posto sui banchi dell’opposizione.