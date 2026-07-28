Elezioni Ordine degli Ingegneri di Messina, il gruppo Trovato doppia gli avversari e conquista 10 seggi su 15

Dieci consiglieri eletti su quindici e la prima presidente donna nella storia dell’Ordine degli Ingegneri di Messina. È il risultato ottenuto dalla lista “Rinnovamento nella continuità” alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2026-2030. La compagine che fa riferimento agli ingegneri Santi Trovato, Antonio Barone, Gianluca Mirenda, Pino Rando e Giovanni Lo Schiavo ha doppiato la lista “Uniti per fare ordine” nella consultazione svolta il 24 e 25 luglio, eleggendo dieci rappresentanti nel nuovo Consiglio.

Secondo il gruppo, l’affermazione elettorale attesta la validità del programma e delle politiche ordinistiche portate avanti negli ultimi anni, che avrebbero raccolto il pieno consenso dei colleghi. La vittoria viene interpretata come una conferma della fiducia accordata non alle singole persone, ma alle attività realizzate nell’interesse dell’intera categoria, senza personalismi e con particolare attenzione al futuro dell’Ordine.

Un gruppo alla guida dell’Ordine da circa vent’anni

Il risultato viene ricondotto a un lavoro definito attento, condiviso e autorevole, svolto sul territorio e al fianco dei professionisti. Da circa vent’anni il gruppo che fa riferimento a Trovato, Barone, Mirenda, Rando e Lo Schiavo esprime, a ogni mandato, il presidente dell’Ordine e si propone come interprete delle istanze della categoria. Durante il quadriennio 2009-2013, sotto la presidenza di Santi Trovato e su sollecitazione di alcune colleghe, fu istituito il Comitato per le pari opportunità, il primo tra tutti gli Ordini professionali della Sicilia. Alle elezioni dello scorso anno il gruppo aveva inoltre contribuito all’elezione di cinque consigliere su quindici. Il nuovo Consiglio esprimerà adesso la prima presidente donna dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, Marilena Maccora.

L’alta percentuale di consensi ottenuta da “Rinnovamento nella continuità” assume un valore particolare anche perché questa tornata elettorale si è svolta, per la prima volta, interamente online. Per la lista, il risultato rappresenta un’ulteriore dimostrazione del riconoscimento ottenuto dal lavoro svolto, indipendentemente dalle modalità di voto, in presenza oppure attraverso una piattaforma telematica. “L’augurio che insieme a tutto il nostro gruppo rivolgo ai colleghi- conclude Santi Trovato– è che adesso vengano messe da parte logiche individualistiche che penalizzano l’intero consiglio dell’ordine e vanificano quell’importante lavoro di condivisione che invece ci attende”.