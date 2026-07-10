Elezioni metropolitane, Siclari (FI): “la candidatura del sindaco di Villa San Giovanni segna un passaggio politico che non può essere ignorato”

“In queste ore si è sviluppato un dibattito sulla mancata presenza di un amministratore di Villa San Giovanni nella lista di Forza Italia per le elezioni del Consiglio Metropolitano. È un confronto che considero legittimo e che, da Coordinatore cittadino di Forza Italia, non intendo eludere. Sarebbe poco serio sostenere che l’assenza di un candidato villese non rappresenti una riflessione politica. Villa San Giovanni è una delle realtà più importanti dell’area metropolitana e, per il consenso che Forza Italia ha saputo costruire negli ultimi anni, avrebbe certamente potuto aspirare ad una candidatura. Riconoscere questo non significa mettere in discussione il percorso politico costruito in questi anni”. Lo afferma in una nota il Coordinatore cittadino di Forza Italia e consigliere comunale di Villa San Giovanni, Daniele Siclari. “Significa affrontare il dibattito con serietà e senso di responsabilità. Quello che, invece, non condivido è il tentativo di far passare il messaggio secondo cui Villa San Giovanni sarebbe oggi priva di rappresentanza politica o che la candidatura della Sindaca Giusy Caminiti rappresenti l’unica possibilità per la città di essere presente nelle istituzioni metropolitane. È una lettura semplicistica che non tiene conto della realtà politica”, rimarca Siclari.

“La candidatura di Caminiti segna anche un passaggio politico che non può essere ignorato”

“La candidatura del Sindaco è una scelta pienamente legittima e le auguro sinceramente di rappresentare, qualora venisse eletta, gli interessi della nostra comunità con determinazione e senso delle istituzioni. Ma questa candidatura segna anche un passaggio politico che non può essere ignorato. Per anni ai cittadini è stato raccontato che il civismo rappresentasse un modello alternativo ai partiti, quasi una forma più alta della politica. Oggi quello stesso civismo trova naturale approdo in una candidatura espressa da Alleanza Verdi e Sinistra. Una scelta rispettabile, ma che chiude definitivamente una stagione politica e conferma una verità molto semplice: quando si tratta di assumere responsabilità istituzionali, nessuno può fare a meno dei partiti e della loro organizzazione. Ed è proprio qui che emerge la differenza tra la nostra visione e quella di chi oggi prova a trasformare questa vicenda in una polemica. La politica non si misura esclusivamente dalla presenza di un nome in una lista. La politica si misura dalla capacità di incidere sulle decisioni”, evidenzia Siclari.

“Negli ultimi anni Forza Italia ha dimostrato di essere il partito che più di ogni altro ha costruito un rapporto istituzionale forte con Villa San Giovanni”

“Negli ultimi anni Forza Italia ha dimostrato, con i fatti, di essere il partito che più di ogni altro ha costruito un rapporto istituzionale forte con Villa San Giovanni. Lo dimostra la presenza di un rappresentante politico villese nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, riconfermato anche nel secondo mandato. Lo dimostra il lavoro istituzionale svolto durante il G7, che ha visto Villa San Giovanni protagonista in un contesto internazionale. Lo dimostrano le risorse ottenute per la difesa del litorale di Cannitello grazie all’impegno del Governo e all’azione determinante dell’on. Francesco Cannizzaro. Lo dimostra il confronto continuo sulle grandi opere strategiche e sulle infrastrutture che interesseranno il nostro territorio nei prossimi anni. Questi sono fatti.

Sono risultati concreti che nessuno può cancellare. Per questo ritengo sbagliato limitare il dibattito alla sola presenza di un candidato villese. Occorre guardare anche alla composizione del futuro Consiglio Metropolitano”, puntualizza.

“La lista di Forza Italia non rappresenta un insieme di singole candidature, ma una squadra di amministratori chiamata a contribuire al governo della Città Metropolitana. È proprio all’interno della futura maggioranza che si definiranno le scelte strategiche, la programmazione degli investimenti e le priorità dei territori. La forza di un territorio, infatti, non si misura soltanto dalla presenza di un proprio rappresentante eletto, ma anche dalla capacità di essere ascoltato, di costruire relazioni istituzionali autorevoli e di incidere nelle decisioni attraverso una classe dirigente credibile. È questo il patrimonio politico che Forza Italia ha costruito negli ultimi anni e che continuerà a mettere al servizio di Villa San Giovanni”, sottolinea Siclari.

“Villa San Giovanni continuerà a far valere le proprie esigenze attraverso un confronto autorevole e costante”

“Villa San Giovanni, grazie al rapporto politico e istituzionale consolidato negli anni con Forza Italia, continuerà a far valere le proprie esigenze attraverso un confronto autorevole e costante. La vera domanda, allora, non è soltanto chi sarà presente nel Consiglio Metropolitano. La vera domanda è chi avrà realmente la possibilità di incidere nelle decisioni. Ho letto con attenzione le riflessioni e i contributi che in questi giorni stanno animando il dibattito pubblico. Li considero uno stimolo utile al confronto democratico, soprattutto quando hanno come obiettivo il futuro della nostra città. Mi auguro soltanto che ogni valutazione venga sempre affrontata con uno sguardo più ampio, capace di considerare non solo la contingenza di una competizione elettorale, ma anche il percorso politico e istituzionale costruito nel tempo. Per quanto ci riguarda, continueremo a percorrere la strada che abbiamo sempre seguito: quella del lavoro quotidiano, del confronto istituzionale e della costruzione di rapporti solidi con tutti i livelli di governo. Perché riteniamo che il consenso si conquisti con la credibilità e che la fiducia dei cittadini si mantenga attraverso i risultati, non attraverso le polemiche o gli slogan”, aggiunge Siclari.

“Naturalmente continuerò, anche all’interno del mio partito, a sostenere con forza che Villa San Giovanni debba vedere sempre più valorizzato il proprio peso politico. È una battaglia che considero giusta e che porterò avanti con convinzione. Ma questa rivendicazione deve inserirsi in una visione più ampia, fatta di dialogo, credibilità e capacità di incidere. Il rapporto politico istituzionale consolidato negli anni con il nostro leader, l’on. Francesco Cannizzaro, non è mai stato un rapporto di sudditanza politica. È stato, ed è, un rapporto fondato sul confronto continuo, sul rispetto reciproco e sulla condivisione di una visione per il futuro della nostra città. I risultati ottenuti per Villa San Giovanni testimoniano che questa sinergia ha prodotto effetti concreti e continuerà a farlo”, prosegue.

“Rivendico con orgoglio il lavoro svolto da Forza Italia”

“Per questo rivendico con orgoglio il lavoro svolto da Forza Italia. Rivendico il diritto della nostra città ad avere sempre maggiore spazio nelle istituzioni. Ma respingo con decisione l’idea che il valore politico di un territorio possa essere misurato esclusivamente dalla presenza di un nome in una lista. La forza di una comunità si misura dalla qualità della sua classe dirigente, dalla credibilità dei suoi rappresentanti e dalla capacità di trasformare i rapporti istituzionali in opere, finanziamenti e opportunità. Le candidature sono importanti. I risultati lo sono molto di più. Villa San Giovanni merita entrambe le cose. Ed è proprio per questo che continueremo a lavorare, con serietà e senza inutili polemiche, affinché il ruolo della nostra città cresca ulteriormente all’interno di Forza Italia e nelle istituzioni che contano. Perché la politica non si esaurisce nel tempo di una campagna elettorale. La politica vera si misura dalla capacità di lasciare risultati concreti ai cittadini. Ed è su questo terreno che Forza Italia continuerà, con umiltà ma con determinazione, a chiedere il giudizio dei villesi”, conclude Siclari.