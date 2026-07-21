Elezioni metropolitane, i gruppi Reset e La Svolta si congratulano con Repaci e chiedono subito le funzioni alla Regione

Congratulazioni al sindaco di Campo Calabro Rocco Alessandro Repaci per l’elezione a consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ma soprattutto un appello affinché la nuova assemblea metropolitana solleciti la Regione Calabria a trasferire le funzioni e le relative risorse previste dalla legge. È il messaggio lanciato dai gruppi civici Reset e La Svolta, che sottolineano la necessità di rafforzare l’operatività dell’Ente metropolitano e di dotarlo degli strumenti amministrativi ed economici indispensabili per sostenere lo sviluppo del territorio.

“I gruppi civici Reset e La Svolta esprimono le “più vive congratulazioni e un sincero in bocca al lupo a Rocco Alessandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, per la sua elezione a Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Siamo fermamente convinti che il neo Consigliere Repaci, capace amministratore, politico appassionato e fortemente radicato sul territorio, saprà rappresentare al meglio le istanze di tutta l’area metropolitana all’interno dell’Ente. La sua presenza in Consiglio sarà garanzia di un’azione politica e amministrativa attenta, portando avanti il suo mandato con la determinazione necessaria affinché continui a compiersi, anche in questa nuova consiliatura, il fondamentale lavoro di programmazione avviato in questi primi anni di operatività dell’Ente, con il percorso di sviluppo inaugurato a partire dal 2016 dal già Sindaco Metropolitano, oggi consigliere regionale, Giuseppe Falcomatà”.

Secondo i due movimenti civici, negli ultimi anni la Città Metropolitana ha avviato una programmazione articolata, riuscendo a fornire risposte concrete alle necessità dei Comuni e dell’intero territorio. Un percorso che, tuttavia, potrebbe diventare più efficace attraverso il conferimento delle competenze ancora mantenute dalla Regione Calabria. “In questi anni, infatti, l’Amministrazione metropolitana ha messo in campo una complessa e virtuosa programmazione, riuscendo a dare risposte concrete alle esigenze del territorio. Tuttavia, il nostro auspicio è che questo lavoro di rilancio possa essere reso ancora più efficace e incisivo. A tal fine, risulta ormai non più rinviabile il conferimento delle funzioni e delle deleghe da parte della Regione Calabria, che in questi anni sono state inspiegabilmente trattenute a Catanzaro”.

Auspichiamo e chiediamo con forza che si proceda immediatamente a sbloccare questa situazione, per dare finalmente tutti gli strumenti operativi ed economici alla Città Metropolitana e, soprattutto, per restituire il maltolto alla nostra comunità, ingiustamente privata fino ad oggi di importanti leve per il proprio sviluppo economico e sociale”.

Reset e La Svolta chiedono quindi al nuovo Consiglio metropolitano di intervenire fin dall’inizio della consiliatura, esercitando una pressione determinata sulla Regione affinché venga completato il trasferimento delle funzioni stabilite dalla legge Delrio sin dall’istituzione delle Città metropolitane. I gruppi civici rivolgono inoltre gli auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti, sia di maggioranza sia di minoranza, con un particolare riferimento a Domenico Mantegna, sindaco di Benestare e primo degli eletti nella lista “Progressisti”, e agli altri rappresentanti del centrosinistra entrati nell’assemblea.

“L’auspicio è che il nuovo Consiglio della Città Metropolitana solleciti fin da subito in maniera determinata la Regione, affinchè sia avviato e concluso in maniera rapida, il trasferimento delle funzioni previste dalla legge Delrio fin dall’istituzione delle Città Metropolitane. In questo senso, Reset e La Svolta intendono rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri metropolitani neo eletti, di maggioranza e minoranza, rivolgendo un sincero in bocca al lupo anche al Consigliere metropolitano Domenico Mantegna, sindaco di Benestare risultato il primo degli eletti della lista “Progressisti”, e agli altri esponenti eletti nella lista del centrosinistra. Le sfide che attendono la nostra area metropolitana sono cruciali e richiederanno l’impegno, la dedizione e la serietà di tutti”.