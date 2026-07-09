Elezioni in Francia, Le Pen in testa in vista delle presidenziali del 2027

Marine Le Pen risulta in testa nelle intenzioni di voto in vista del primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2027. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’Istituto Ifop per la tv LCI e il giornale Le Figaro, secondo cui la leader del Rassemblement National, il partito della destra francese, raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale. Il dato assume un rilievo politico significativo perché conferma la forza elettorale di Le Pen nella fase di avvicinamento alla prossima corsa per l’Eliseo. Secondo quanto rilevato da Ifop, la leader del RN registra una progressione di 4 punti in 15 giorni, un incremento che rafforza ulteriormente la sua posizione nello scenario presidenziale francese.

Il peso politico del sondaggio nella corsa del 2027

La rilevazione sulle presidenziali francesi 2027 contribuisce a definire i primi equilibri della futura campagna elettorale. Pur trattandosi di intenzioni di voto, il sondaggio segnala una leadership netta di Marine Le Pen nel primo turno, confermandola come una delle principali protagoniste della corsa all’Eliseo. Il fatto che il sondaggio sia successivo all’intervento su Tf1 rende il dato ancora più significativo sul piano politico e mediatico. L’annuncio della quarta candidatura, infatti, sembra inserirsi in una fase di crescita per la leader del Rassemblement National, che secondo Ifop sarebbe oggi al centro delle preferenze di una quota consistente dell’elettorato francese.