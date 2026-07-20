Elezioni del Consiglio Metropolitano, la crescita di Fratelli d’Italia e il ruolo determinante di Denis Nesci

“Fratelli d’Italia continua a crescere nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Congratulazioni e buon lavoro ai nostri tre eletti Miki Maio, Giampietro Scarfò e Pierpaolo Zavettieri. Sono certo che sapranno rappresentare il nostro territorio con impegno, competenza e spirito di servizio. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra. Grazie ai tanti amministratori che hanno creduto in questo progetto e hanno contribuito, con passione e determinazione, a rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia nell’area metropolitana”. Così, sui social, l’europarlamentare reggino Denis Nesci enfatizza il risultato di Fratelli d’Italia dopo le elezioni per il Consiglio Metropolitano. Su 10 seggi, 3 sono del partito di Giorgia Meloni. E questo grazie anche al grande lavoro di Nesci.

“Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno sostenuto la candidatura di Giampietro Scarfò, rendendone possibile l’elezione. Grazie ai consiglieri comunali di Reggio Calabria Serena Mangano, Ramona Calafiore e Miriam Pitasi per aver creduto fin dall’inizio in questo percorso. Un grazie speciale anche a Stefano Princi, il cui sostegno è stato determinante nell’ampliare il raggio d’azione di Fratelli d’Italia in città e nel consentire l’elezione di Giampietro Scarfò, rafforzando un progetto politico sempre più vicino ai territori.

“Infine, c’è un motivo di orgoglio personale: Laureana di Borrello, il mio paese, entra nel Consiglio della Città Metropolitana. È la dimostrazione che, con il lavoro, la credibilità e il gioco di squadra, anche le realtà più piccole possono essere protagoniste. Avanti, insieme, per costruire una Città Metropolitana sempre più forte e vicina ai cittadini”.