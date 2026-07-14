Elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, l’appello dei Sindaci dell’Aspromonte a sostegno di Francesco Malara

Quattro sindaci dell’Aspromonte si schierano a sostegno di Francesco Malara in vista delle prossime elezioni per il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. L’appello è firmato dai primi cittadini di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, San Procopio e Cosoleto ed è rivolto ai colleghi amministratori e all’intera comunità metropolitana. Al centro della presa di posizione ci sono la rappresentanza delle aree interne, la valorizzazione della quinta Area Funzionale dello Statuto della Città Metropolitana e la necessità di garantire una presenza istituzionale ritenuta competente e vicina ai piccoli Comuni.

“I Sindaci dell’Aspromonte a sostegno di Francesco Malara per la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Noi, Sindaci di Sant’ Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli, San Procopio e Cosoleto, rivolgiamo un appello ai colleghi amministratori e alla comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le prossime elezioni per il Consiglio Metropolitano rappresentano un appuntamento fondamentale. Sarà scelto chi avrà il compito di rappresentare i 97 Comuni e oltre 500mila cittadini del nostro territorio, affrontando con responsabilità le sfide dei prossimi anni. Conosciamo Francesco da anni: è un amministratore serio, competente e vicino ai territori. Conosce le difficoltà dei piccoli Comuni, ascolta le esigenze delle comunità e ha sempre dimostrato spirito di collaborazione e concretezza.

Le tre ragioni del sostegno

“Sosteniamo Francesco Malara per tre Motivi chiari:

Conosce i territori interni

Vive e amministra nell’Aspromonte, conosce le esigenze delle aree interne e sa quanto siano importanti infrastrutture, servizi, scuole, viabilità e tutela dei borghi. Saprà rappresentare i Comuni e valorizzare la 5° Area Funzionale

La sua esperienza gli consentirà di seguire con competenza le materie della 5° Area Funzionale dello Statuto della Città Metropolitana, dedicata alla valorizzazione delle aree interne, delle identità territoriali e dello sviluppo locale, favorendo la collaborazione tra i Comuni e la crescita dell’intero territorio. Ha credibilità istituzionale

Ha l’esperienza, le relazioni e la determinazione necessarie per rappresentare con autorevolezza le istanze dei nostri Comuni.

Firmiamo questo appello con senso di responsabilità, convinti che Francesco Malara possa garantire una presenza concreta, competente e vicina ai territori. Invitiamo tutti i colleghi amministratori a sostenerlo, perché rappresenta una scelta di equilibrio, esperienza e attenzione verso tutti i Comuni della Città Metropolitana, dal capoluogo fino ai paesi dell’Aspromonte”. La nota congiunta è sottoscritta da Pietro Violi, sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte; Luigi Chiappalone, sindaco di Sinopoli; Antonio Carone, sindaco di San Procopio; e Angelo Surace, sindaco di Cosoleto.