Elezioni del Consiglio Metropolitano di Messina, urne chiuse: attesa per lo scrutinio e per i NOMI degli eletti

Urne definitivamente chiuse per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. Con la conclusione delle operazioni di voto, l’attenzione si sposta adesso sullo scrutinio, dal quale emergerà la nuova composizione dell’assemblea di Palazzo dei Leoni. La consultazione ha coinvolto sei schieramenti e ha rappresentato un passaggio istituzionale di rilievo per l’intero territorio messinese. Il nuovo Consiglio sarà infatti chiamato a esercitare funzioni di indirizzo e programmazione strategica su materie di area vasta, assumendo decisioni destinate a riguardare l’insieme dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana.
Non si è trattato di un’elezione aperta direttamente ai cittadini. Il rinnovo del Consiglio è avvenuto attraverso un’elezione di secondo livello, riservata esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città metropolitana di Messina. Gli aventi diritto al voto erano complessivamente 1.272, distribuiti nei 108 Comuni del territorio messinese. Lo scrutinio, che StrettoWeb seguirà in diretta, inizierà alle ore 8:00 di domani, martedì 28 luglio.
Le sei liste in corsa per Palazzo dei Leoni
Sono sei le liste che si contendono i seggi del nuovo Consiglio Metropolitano di Messina. In campo ci sono Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord. La presenza di sei schieramenti conferma il rilievo politico della consultazione. Il voto rappresenta infatti un banco di prova per misurare i rapporti di forza tra i partiti e le diverse aree politiche presenti nei Comuni della Città metropolitana. Ogni lista punta a ottenere una rappresentanza nell’assemblea chiamata a guidare le scelte strategiche dell’ente. La distribuzione dei seggi determinerà il peso delle diverse forze all’interno del Consiglio e contribuirà a delineare gli equilibri politici dei prossimi anni.
Grande attesa per i risultati delle elezioni metropolitane
Con le urne ormai chiuse, resta dunque da attendere l’avvio dello scrutinio. A partire dalle ore 8:00 di martedì 28 luglio sarà possibile conoscere progressivamente i risultati ottenuti dalle sei liste e la nuova composizione del Consiglio Metropolitano di Messina. L’esito della consultazione consentirà di misurare il consenso raccolto dalle diverse forze tra gli amministratori locali e di delineare i nuovi rapporti all’interno di Palazzo dei Leoni. Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord attendono adesso il verdetto dello spoglio. Sarà il risultato finale a stabilire il nuovo equilibrio dell’assemblea chiamata a esercitare le funzioni di indirizzo e programmazione strategica per il territorio metropolitano.
Tutti i candidati per il rinnovo del consiglio metropolitano di Messina
Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina
- Briga Giacomo
- Milio Alessandra
- Truglio Marica
- Carcione Vincenzo Ivan Antonio
- Damiano Maria
- Gridà Carlo Salvatore
- Prestipino Domenico Santi
Grande Sicilia
- Scurria Marcello
- Brancatelli Monica Alessandra M.
- Algeri Vincenzo
- Caminiti Jessica
- Ferrara Tindaro
- Pettinato Marco Antonino
- Scaffidi Bonina
Sud Chiama Nord Basile
- Alibrandi Paolo
- Bambara Carmelina
- Bonanno Alessia
- Bosurgi Silvia
- Briguglio Mario
- Coppolino Franco Mario
- Crisafulli Giuseppe
- Italiano Lorenzo
- Lo Monte Carmelo
- Rivetti Nadia
- Russo Antonino
- Santoro Flavio
- Scaravilli Lucia
- Zirilli Daniela
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
- Biondo Antonio
- Carulli Maria
- Finocchio Marco
- Foti Cuzzola Antonino
- Gioveni Libero
- Imbesi Carmela
- Midili Giuseppe
- Nastasi Rosa
- Pintagro Gallarizzo Domenico Bruno
- Vinci Maria Rita
Lega – Salvini Premier
- Ambruno Martina
- Arria Andrea
- Bartolotta Antonella
- Bonanno Letizia
- Brancato Cristina
- Chillemi Antonino
- Di Blasi Agata
- Novelli Giovanna
- Ordile Giuseppe
- Oteri Cosimo
- Pinto Mattia
- Reitano Giuseppe
- Scafidi Felice
- Tornatore Vincenzo
Partito Democratico
- Nadezda Efremova
- Pedano Valentina
- Perrone Maria
- Pizzino Antonino
- Prinzi Giacomo
- Schepis Salvatore
- Russo Alessandro
- Sidoti Salvatore
- Siracusano Giuseppe
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