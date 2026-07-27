Elezioni del Consiglio Metropolitano di Messina, urne chiuse: attesa per lo scrutinio e per i NOMI degli eletti

Urne definitivamente chiuse per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. Con la conclusione delle operazioni di voto, l’attenzione si sposta adesso sullo scrutinio, dal quale emergerà la nuova composizione dell’assemblea di Palazzo dei Leoni. La consultazione ha coinvolto sei schieramenti e ha rappresentato un passaggio istituzionale di rilievo per l’intero territorio messinese. Il nuovo Consiglio sarà infatti chiamato a esercitare funzioni di indirizzo e programmazione strategica su materie di area vasta, assumendo decisioni destinate a riguardare l’insieme dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana.

Non si è trattato di un’elezione aperta direttamente ai cittadini. Il rinnovo del Consiglio è avvenuto attraverso un’elezione di secondo livello, riservata esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città metropolitana di Messina. Gli aventi diritto al voto erano complessivamente 1.272, distribuiti nei 108 Comuni del territorio messinese. Lo scrutinio, che StrettoWeb seguirà in diretta, inizierà alle ore 8:00 di domani, martedì 28 luglio.

Le sei liste in corsa per Palazzo dei Leoni

Sono sei le liste che si contendono i seggi del nuovo Consiglio Metropolitano di Messina. In campo ci sono Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord. La presenza di sei schieramenti conferma il rilievo politico della consultazione. Il voto rappresenta infatti un banco di prova per misurare i rapporti di forza tra i partiti e le diverse aree politiche presenti nei Comuni della Città metropolitana. Ogni lista punta a ottenere una rappresentanza nell’assemblea chiamata a guidare le scelte strategiche dell’ente. La distribuzione dei seggi determinerà il peso delle diverse forze all’interno del Consiglio e contribuirà a delineare gli equilibri politici dei prossimi anni.

Grande attesa per i risultati delle elezioni metropolitane

Con le urne ormai chiuse, resta dunque da attendere l’avvio dello scrutinio. A partire dalle ore 8:00 di martedì 28 luglio sarà possibile conoscere progressivamente i risultati ottenuti dalle sei liste e la nuova composizione del Consiglio Metropolitano di Messina. L’esito della consultazione consentirà di misurare il consenso raccolto dalle diverse forze tra gli amministratori locali e di delineare i nuovi rapporti all’interno di Palazzo dei Leoni. Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Grande Sicilia, Lega Salvini, Partito Democratico e Sud Chiama Nord attendono adesso il verdetto dello spoglio. Sarà il risultato finale a stabilire il nuovo equilibrio dell’assemblea chiamata a esercitare le funzioni di indirizzo e programmazione strategica per il territorio metropolitano.

Tutti i candidati per il rinnovo del consiglio metropolitano di Messina

Forza Azzurra per Città Metropolitana Messina

Briga Giacomo

Milio Alessandra

Truglio Marica

Carcione Vincenzo Ivan Antonio

Damiano Maria

Gridà Carlo Salvatore

Prestipino Domenico Santi

Grande Sicilia

Scurria Marcello

Brancatelli Monica Alessandra M.

Algeri Vincenzo

Caminiti Jessica

Ferrara Tindaro

Pettinato Marco Antonino

Scaffidi Bonina

Sud Chiama Nord Basile

Alibrandi Paolo

Bambara Carmelina

Bonanno Alessia

Bosurgi Silvia

Briguglio Mario

Coppolino Franco Mario

Crisafulli Giuseppe

Italiano Lorenzo

Lo Monte Carmelo

Rivetti Nadia

Russo Antonino

Santoro Flavio

Scaravilli Lucia

Zirilli Daniela

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Biondo Antonio

Carulli Maria

Finocchio Marco

Foti Cuzzola Antonino

Gioveni Libero

Imbesi Carmela

Midili Giuseppe

Nastasi Rosa

Pintagro Gallarizzo Domenico Bruno

Vinci Maria Rita

Lega – Salvini Premier

Ambruno Martina

Arria Andrea

Bartolotta Antonella

Bonanno Letizia

Brancato Cristina

Chillemi Antonino

Di Blasi Agata

Novelli Giovanna

Ordile Giuseppe

Oteri Cosimo

Pinto Mattia

Reitano Giuseppe

Scafidi Felice

Tornatore Vincenzo

Partito Democratico