Elezioni Consiglio Metropolitano Reggio Calabria, Alessi (GD): “congratulazioni agli eletti della lista Progressisti”

Niccolò Alessi, Amministratore comunale e Vice Segretario Vicario dei Giovani Democratici della Calabria, si congratula con gli eletti della lista "Progressisti" al Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria

elezioni consiglio metropolitano domenica 19 luglio 2026
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

A seguito dell’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, giungono le congratulazioni ufficiali di Niccolò Alessi, Amministratore comunale e Vice Segretario Vicario dei Giovani Democratici della Calabria. “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti nella lista ‘Progressisti’“, dichiara Alessi. “A loro spetterà un compito di fondamentale importanza: rappresentare con autorevolezza, competenza e determinazione i valori del Centro Sinistra nell’aula metropolitana, garantendo una vigilanza democratica attenta e un’opposizione seria, rigorosa e costruttiva“.

Un plauso e un riconoscimento particolare vanno al candidato Domenico Mantegna, per l’ottimo risultato conseguito. “Un plauso speciale va a Domenico Mantegna, una figura di grande valore che ho sostenuto e votato con profonda convinzione“, prosegue il Vice Segretario Vicario dei GD Calabria. “Sono certo che la sua esperienza e la sua passione politica saranno una garanzia per la tutela dei nostri territori, della trasparenza e dei diritti di tutti i cittadini“.

La presenza dei nostri rappresentanti in Consiglio Metropolitano sarà decisiva per difendere i risultati e gli investimenti strategici promossi e avviati in questi anni – dai fondi del PNRR alla valorizzazione delle aree interne e della transizione ecologica – proponendo al contempo un’alternativa credibile per il futuro della Città Metropolitana. Buon lavoro a tutta la squadra!“, conclude Alessi.

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