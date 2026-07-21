Elezioni Consiglio Metropolitano Reggio Calabria, Alessi (GD): “congratulazioni agli eletti della lista Progressisti”

A seguito dell’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, giungono le congratulazioni ufficiali di Niccolò Alessi, Amministratore comunale e Vice Segretario Vicario dei Giovani Democratici della Calabria. “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti nella lista ‘Progressisti’“, dichiara Alessi. “A loro spetterà un compito di fondamentale importanza: rappresentare con autorevolezza, competenza e determinazione i valori del Centro Sinistra nell’aula metropolitana, garantendo una vigilanza democratica attenta e un’opposizione seria, rigorosa e costruttiva“.

Un plauso e un riconoscimento particolare vanno al candidato Domenico Mantegna, per l’ottimo risultato conseguito. “Un plauso speciale va a Domenico Mantegna, una figura di grande valore che ho sostenuto e votato con profonda convinzione“, prosegue il Vice Segretario Vicario dei GD Calabria. “Sono certo che la sua esperienza e la sua passione politica saranno una garanzia per la tutela dei nostri territori, della trasparenza e dei diritti di tutti i cittadini“.

“La presenza dei nostri rappresentanti in Consiglio Metropolitano sarà decisiva per difendere i risultati e gli investimenti strategici promossi e avviati in questi anni – dai fondi del PNRR alla valorizzazione delle aree interne e della transizione ecologica – proponendo al contempo un’alternativa credibile per il futuro della Città Metropolitana. Buon lavoro a tutta la squadra!“, conclude Alessi.