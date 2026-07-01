Elezioni Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria: Noi Moderati candida Nino Crea, vicesindaco di Ferruzzano

Antonino Crea, vicesindaco di Ferruzzano e già consigliere metropolitano nella prima legislatura, è tra i candidati della lista del centrodestra “Metropolitani Moderati”. L’ufficializzazione della candidatura si inserisce nel segno della continuità dell’impegno politico e amministrativo del partito Noi Moderati sul territorio e nel percorso di consolidamento della sua presenza negli enti locali e nell’area metropolitana. “Ringrazio il Segretario provinciale di Noi Moderati, l’On. Nino Foti, figura di grande esperienza, e il coordinatore cittadino Luciano Politi, che ha confermato con determinazione la proposta della mia candidatura ai vertici regionali del partito”.

La candidatura di Crea conferma la volontà di Noi Moderati di valorizzare amministratori e rappresentanti radicati sul territorio, puntando su competenza, esperienza e conoscenza delle esigenze delle comunità locali. L’obiettivo è rafforzare la presenza del partito all’interno del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, contribuendo a un’azione amministrativa orientata allo sviluppo del territorio, alla collaborazione tra gli enti locali e alla tutela degli interessi delle comunità metropolitane.